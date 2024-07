“Eres un héroe”, gritan seguidores de Trump a su llegada a Milwaukee

Un grupo de fieles seguidores del expresidente de Estados Unidos Donald Trump se dieron cita cerca del recinto en Milwaukee, donde se llevará a cabo la Convención Nacional Republicana, para recibir al expresidente como “un héroe”, tras el atentado que sufrió en Pensilvania, un día antes.

La concentración tuvo lugar en un céntrico parque de la ciudad, el más grande del estado de Wisconsin, antes de que arranque la convención que debe formalizar la nominación de Donald Trump como candidato republicano. El lugar se encuentra en medio de fuertes medidas de seguridad.

“Recupérate pronto”, escribieron en carteles

Algunos fanáticos portaban carteles con el rostro del expresidente, pero otros más destacaban las frases: “Eres nuestro héroe”, “recupérate pronto”, “¡lucha, lucha, lucha!”, que mostraban para alentar al expresidente después de sufrir un atentado en contra de su vida y que lo ocasionó una herida en la oreja derecha.

“El presidente necesita saber que lo aman, que lo apoyamos y nunca nos rendiremos. Vale la pena luchar por la libertad de Estados Unidos”, explicó a EFE en este acto organizado por la asociación de extrema derecha Turning Point Action.

Cuando Chris Leslie B. se enteró de lo sucedido, “no podía creer lo que estaba viendo”, explicó esta mujer que también participó en la concentración de apoyo a Trump.

“Esperaba que nadie resultara herido y desafortunadamente la gente lo estaba y yo simplemente no lo podía creer. Algo así no ha sucedido aquí desde Reagan (tiroteado y herido en 1981), no había habido un intento de asesinato”, detalló a la misma agencia de información.

Trump pensaba retrasar su viaje

Trump aseguró que había estado considerando retrasar su viaje desde Nueva Jersey dos días, tras el ataque del que fue víctima el sábado mientras daba un mitin en Pensilvania, pero finalmente decidió seguir con el plan original y viajar, según señaló en su red Truth Social.

“Con base en los terribles acontecimientos de ayer, iba a retrasar dos días mi viaje a Wisconsin y a la Convención Nacional Republicana, pero acabo de decidir que no puedo permitir que un ‘tirador’ o asesino potencial fuerce un cambio en la programación, o algo más. Por lo tanto, partiré hacia Milwaukee, según lo programado, a las 3:30 p.m. HOY”, escribió en su red social.

Otro de los participantes en la concentración en Milwaukee fue John Puchner, cantante, profesor y músico de iglesia, quien anoche compuso una canción tras sentirse desolado por lo sucedido.

“Cuando vi lo que sucedió, sentí que el mundo está lleno de maldad. Todos debemos orar, republicanos y demócratas, rezar por el presidente Biden y por Donald Trump para que no tengamos más violencia”, expresó.

“Estamos aquí porque amamos a nuestro país”

Toby Neuberger acudió a la concentración junto con su hermana, su hija y su sobrina, ataviadas con gorras y camisetas rojas de “Make América Great Again” (Haz a Estados Unidos Grande de Nuevo), el eslogan de los seguidores del republicano.

“Estamos aquí porque amamos a nuestro país. Amamos la libertad que Estados Unidos nos brinda y estamos aquí para orar, apoyar a Trump y orar por la familia que perdió a su padre ayer”, afirmó a EFE.

El presidente Joe Biden dio un mensaje desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, tras el atentado de Donald Trump, en donde llamó a la unidad nacional.

“En Estados Unidos, resolvemos nuestras diferencias en las urnas. Así es como lo hacemos, en las urnas, no con balas”, declaró el presidente.

“No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia, nunca, punto, sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. El ambiente político en este país se ha calentado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo”, agregó.

Donald Trump fue víctima de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania donde un joven de 20 años, identificado por las autoridades como Thomas Matthew Crooks abrió fuego con un fusil hiriendo al expresidente en la oreja derecha, matando a un bombero y lastimando a más personas que se encontraban reunidas en el evento.

El Servicio Secreto abatió al agresor, quien se encontraba desde un lugar elevado fuera del recinto. El FBI está investigando los motivos que orillaron a Crooks a intentar asesinar al candidato republicano.

Con información de EFE

