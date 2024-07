Guty Carrera habla de su participación en ‘La Isla: Desafío Extremo’

El actor ecuatoriano Guty Carrera habló con Cistina Porta de su participación en el reality show ‘La Isla: Desafío Extremo’, que se estrenará el 30 de abril en la pantalla de Telemundo.

“Te mentiría y probablemente suene como un poco egocéntrico, pero no tengo nada de nervios. Realmente ni siquiera me he puesto a pensar que faltan pocas horas para que empiece esta gran aventura, pero ya tengo mucha experiencia en este tipo de realities, sé los límites de mi cuerpo, sé hasta dónde puedo llegar, así que estoy tranquilo”, dijo en la entrevista.

El artista comentó que pensó en si era prudente entrar a esta competencia, debido a que era muy cercana a ‘La Casa de los Famosos 4’ y eso hizo que se detuviera un poco para analizarlo.

“Yo realmente quería descansar un rato, apaciguar los pensamientos y disfrutar un poquito de la vida y llegó esta oferta, lo pensé un par de minutos y dije que sí”.

Aseguró que estará enfocado en las estrategias porque es un ambiente en el que se siente muy cómodo. “Me veo llegando lejos, a menos que pase algo”.

No descartó la posibilidad de conocer a alguien en el reality show, pero dijo que está muy enfocado en el juego.

En esta competencia habrá 24 concursantes, con algunas figuras relevantes como Aylín Mujica, Julián Gil, Julia Gama, Sergio Mayer, entre otros.

Estos participantes estarán divididos en tres grupos, que deberán superar una serie de desafíos para que uno de ellos consiga el premio de $200.000 dólares.

La conducción del programa estará a cargo del presentador Javier Poza, quien anunciará y narrará las distintas pruebas que hagan en el programa de telerrealidad.

Esta edición afianza aún más este tipo de contenidos en Telemundo, que ha cedido desde hace unos años terreno a los realities shows, debido a que la gente conecta un montón con estas competencias y como muestra está ‘La Casa de los Famosos’, ‘Top Chef VIP’ y ‘Los 50’.

Ahora esta experiencia grabada en Turquía es otro espacio para la recreación del público con un formato lleno de espectaculares paisajes y situaciones difíciles para los artistas.

