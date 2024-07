Anuel AA arremete contra Ibai tras su bochornosa actuación en La Velada del Año

El cantante Anuel AA ha desatado una polémica en redes sociales tras arremeter contra el popular streamer Ibai Llanos. La confrontación comenzó cuando Anuel, conocido por su estilo directo y controversial, se le fue a la yugular al español en una transmisión en vivo por las críticas que recibió sobre su penosa actuación y por presentarse tarde en el evento La Velada del Año IV, celebrada en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras ocho minutos de concierto, el puertorriqueño anunció, entre abucheos, que daba por terminada su actuación: “He tenido un problema. No pude darles un show digno“, aseguró, mientras alegaba problemas de sonido.

keeeeee desastre lo de anuel en la velada jajaja pic.twitter.com/pAWEvop8eY — MaChoTox (@MaChoTox) July 13, 2024

Según Anuel, Ibai había hecho comentarios despectivos hacia su música y algunas burlas en general. Esto provocó una reacción inmediata por parte del cantante puertorriqueño, quien no dudó en responder a lo que percibió como una falta de respeto.

“La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese, me sabotearon todo el concierto. Ahora mismo yo me conecto y hablamos de la porquería esa que me hicieron. Para que sepan, no dejaron que mi DJ me tirara el ‘show’, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto”, dijo Anuel.

Anuel AA explicó que se enfadaron con él porque supuestamente llegó tarde y porque durante un momento de su show, un fallo de sonido hizo que dejara de escucharse al cantante con autotune, por lo que su voz real se escuchaba aun peor.

“Yo llegue cinco minutos tarde nada más y parece que se ofendieron. Además, esa no es mi voz. Sabrá Dios lo que hicieron esos cabrones en el sistema, porque las voces las controlaban ellos. Lo que sale en la televisión lo controlan ellos, el Ibai ese, esa gente. El rascabichos ese. ¿Ustedes no se dieron cuenta que antes de salir yo a la tarima estaban haciendo chistes con mi nombre?”, agregó.

🚨🚨 ANUEL LE TIRA A IBAI Y A LA VELADA



“El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera. Cabron yo llegue 5 minutos tarde na más.”



“No dejaron que mi Dj me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz.“



“ESA NO ES… pic.twitter.com/9BiOegjeWd — Terreno Velada (@terrenoviral) July 14, 2024

El video rápidamente se volvió viral, con seguidores de ambas figuras públicas tomando partido y generando un intenso debate en las redes. Mientras algunos apoyan las críticas de Anuel y aseguran que tiene derecho a defender su trabajo, otros argumentaban que la confrontación no era necesaria y que debía reconocer que en realidad su presentación fue “desastrosa”.

Hasta el momento, Ibai Llanos no ha respondido directamente a las acusaciones de Anuel AA, manteniendo un perfil bajo en relación con el incidente.

