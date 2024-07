La AFA publica emotivo video para festejar el título de la selección Argentina en la Copa América

Para festejar el título de la Copa América 2024 la cuenta oficial de la AFA (@Argentina) posteó un video en donde se recopilan los cuatro trofeos al ritmo del tema “I know you want me” (ella quiere su rumba), un hit de Pitbull lanzado en 2008 por Sony Music.

El video arranca con un sobreimpreso que dice “El Comandante lo anticipó”, en alusión al desaparecido Ricardo Fort y su conocido grito de “Miami”, el lugar donde se disputó la final ante el conjunto de Néstor Lorenzo.

Y después, se sucede un rápido juego de imágenes donde se repasan las cuatro ceremonias de premios y los momentos en que Lionel Messi alza las respectivas copas, en los que tampoco faltan los bailes de viejos videos de Diego Maradona, Carlos Bilardo, el propio Messi, Lionel Scaloni y Rodrigo De Paul.

En ese contexto, el héroe de la jornada, Lautaro Martínez, mira a cámara en otro antiguo video con lentes oscuros. Todo con la atmósfera playera de la ciudad de Miami, la tierra prometida para esta nueva consagración.

Festejos por un nuevo título

Miles de argentinos celebraron en torno al Obelisco en Buenos Aires la madrugada de este lunes la consagración de la selección de Lionel Messi como bicampeona de la Copa América al vencer 1-0 a Colombia, en una final electrizante definida en el alargue.

Al grito de “Dale campeón!” los fanáticos, muchos envueltos en banderas argentinas desataron la fiesta pese a las bajas temperaturas del invierno austral, en los alrededores del emblema porteño, epicentro de los festejos en Buenos Aires.

“Olé, olé, olé, Fideo, Fideo”, corearon para homenajear también a Ángel Di María en su despedida de la selección argentina. “Somos campeones de América, a disfrutar este valioso momento que es único para nosotros ya que tenemos la posibilidad de festejar con el más grande que es Dios Messi y con la despedida del ‘Fideo’ Di María”, dijo a la AFP Pablo Iñigo que se acercó al Obelisco a gritar campeón.

A la celebración por la simbólica Triple Corona se sumaron también automovilistas en una ruidosa caravana por la céntrica avenida 9 de Julio haciendo sonar las bocinas a su paso y agitando banderas argentinas. “Argentina campeón de América y del Mundo y vamos por otra copa más”, dijo Sergio Giménez en medio de la fiesta callejera. “Lo único que pido es a Di María, dale, si te queda un Mundial más, no seas malo, quedate”, se entusiasmó este fanático.

El presidente Javier Milei también felicitó a los bicampeones de América a través de las redes sociales. “Vamos Argentina carajo..!!! Somos campeones otra vez…!!!!”, celebró en la red X.

