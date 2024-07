Hispanos prefieren vivir en Pensilvania en lugar de Nueva York y revelan los motivos

Muchos migrantes hispanos prefieren vivir en Pensilvania en lugar de Nueva York, y han compartido los motivos que influyen en esta decisión. Alfy Tavarez, un vloguero de origen dominicano, destaca en un reportaje que esto se debe a que Pensilvania ofrece tranquilidad y una mejor calidad de vida a un costo más accesible.

Según Tavarez, Nueva York ofrece una rica diversidad cultural, una amplia gama de opciones laborales y numerosas oportunidades. Pero destaca que factores como el alto costo de vida, la alta densidad poblacional y el ritmo de vida agitado pueden afectar el bienestar de algunos residentes, llevándolos a buscar otros lugares para vivir.

¿Por qué algunos hispanos prefieren vivir en Pensilvania en lugar de Nueva York?

El migrante Miguel Acosta, quien tiene 13 años viviendo en Pensilvania, contó que una conocida le habló de Allentown y de una empresa en la ciudad que ofrecía trabajar desde casa.

“Vine (a Allentown, Pensilvania) sin conocer. Vine a la entrevista y me dieron el trabajo el mismo día. Ese día tuve que ponerme a buscar una habitación, en ese entonces estaban pagando aquí lo mismo que yo cobraba en Nueva York, que eran como $15 dólares la hora y la renta aquí era baratísima”, afirma.

Asegura que podría alquilar una casa completa por $700 dólares al mes, una cantidad que pagaba solo por una habitación en Nueva York.

“Yo podía pagar una casa aquí, podía tener carro, una vida más desenvuelta. Me pareció atractiva la propuesta y no tenía nada que perder. Simplemente me aventuré. No tuve que volver a Nueva York jamás. En Pensilvania yo me desarrollé totalmente”, agrega Miguel.

Miguel, quien era ayudante de cocina en Nueva York, dice que no tiene pensado mudarse de Pensilvania porque este estado le ha dado la oportunidad de crecimiento y se encuentra estable. Es asesor de negocios en Allentown y también es inversionista en bienes raíces en la ciudad de Scranton.

“Asesoro a pequeños negocios, restaurantes, salones, barberías; desde crear su compañía y todo el proceso de desarrollo, conseguir créditos. Mi base de negocios está en Allentown y puedo decir que esta ciudad me lo ha dado todo”, expresa el joven migrante.

Miguel también expresa: “Aguanté seis meses nada más, vi que Nueva York no era para mí. Sabía que en Nueva York nunca iba a progresar, todo lo que ganaba se quedaba ahí mismo. Todo se iba en comida, en renta, vi que no era lo mío”, narró el migrante Miguel Acosta, quien tiene 13 años viviendo en Pensilvania.

¿Cómo es la vida en Pensilvania?

Alexis Jaquez, otro migrante hispano que prefirió vivir en Pensilvania antes que en Nueva York, asegura que donde se encuentra actualmente la vida es más sencilla, además destaca que hay muchas fuentes de empleo y el alquiler asequible de casas.

Dice que está en proceso de comprar una vivienda en Pensilvania. “No tengo planes de salir de aquí, lo que tengo planes es de comprar casa en las afueras, y el sueño de uno: comprar una casa, que tenga patio y vivir tranquilos”, añade.

Rosa Pérez y Francisco Plascencia narran que prácticamente lograron la independencia financiera y el llamado sueño americano. “Porque ¿a qué viene un hispano a Estados Unidos? A comprar tu casa, tener tu buen vehículo, una familia estable, viajar por el mundo, superarse. Lo que le pedimos a Dios es salud”, declaran.

