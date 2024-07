Maripily Rivera dijo cómo se lleva con el padre de su hijo

Maripily Rivera ha mencionado en varias entrevistas que, a pesar de haber terminado su relación amorosa con Joey García hace varios años, han logrado mantener una excelente amistad y de co-paternidad. Ambos están comprometidos en brindarle lo mejor a su hijo, trabajando juntos para asegurarse de que crezca en un ambiente amoroso y lleno de oportunidades.

“Llevamos una vida muy buena, tengo una relación muy bonita con el padre de mi hijo a pesar de que lo nuestro no funcionó. Y me llevo bien con él y su esposa; somos el ejemplo de que aunque las parejas no funcionan se puede pasar la página y se puede llevar una relación cordial por el bienestar de nuestros hijos”, explicó la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’ a People en Español.

Rivera ha destacado que la relación que sostiene con su hijo es bastante sana, pero hubo un momento donde él no quiso seguir al lado de su madre: “A los 17 años quiso irse con su papá porque le hacía falta su papá. Y ya cuando ellos crecen y se hacen hombrecitos quieren estar cerca de su padre, su padre tiene negocios, está de lleno en los negocios con su papá”.

Maripily Rivera con su hijo Joe Joe en el año 2019. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“Al principio fue difícil porque yo vivía pegada a Joe Joe, pero ese tiempo lo consumí en ejercicio y en trabajar. Nosotros estábamos alejados, pero hablábamos cuatro o cinco veces al día y él venía los fines de semana, un fin de semana sí un fin de semana no”, manifestó.

Esta relación positiva entre Maripily y Joey es un ejemplo de madurez y compromiso por el bienestar de su hijo, demostrando que es posible llevar una relación cordial y respetuosa incluso después de haber terminado una relación sentimental. La empresaria no duda en presumir de esta buena relación, mencionando que ambos están en sintonía cuando se trata de la crianza y educación de su hijo.

Rivera antes de finalizar su entrevista con People en Español añadió que: “Le hago comida especial a la semana. Hacemos planes en familia, incluso su papá con su esposa. Yo vengo de familia, pero a pesar de su divorcio, mis padres se llevaban muy bien”.

