Pete Alonso: “No quiero que me cambien de los Mets”

El jugador y primera base de los New York Mets, Pete Alonso, aseguró este lunes que no desea abandonar las filas de la institución neoyorquina y que desea permanecer defendiendo sus colores para apoyar al equipo en su lucha por el pase a los playoffs en las Grandes Ligas y luchar por el ansiado título de campeón en la Serie Mundial que les ha sido esquivo los últimos años a pesar de sus esfuerzos colectivos.

Estas declaraciones las realizó ante diversos medios de comunicación como parte del Juego de las Estrellas de la Major League Baseball (MLB) que se llevará a cabo este martes en la ciudad de Arlington, Texas, donde sostuvo que su mayor deseo en mantenerse dentro del equipo para apoyarlos en todo lo que pueda.

“Me encantaría quedarme y no quiero que me cambien. Me encanta (Nueva York). Es mi hogar”, expresó Alonso en sus declaraciones al asegurar lo bien que se siente en la ciudad.

“Amo Nueva York. Amo a los Mets. Amo estar en Queens. Realmente ha sido un lugar muy especial. Algunos de mis mejores recuerdos, no solo del béisbol sino de la vida, han sido en Nueva York. Creo que han pasado casi nueve o diez años, y para mí, la forma en que los fanáticos, la organización me han acogido desde el primer día, no solo en las Grandes Ligas cuando pasé a las menores, sino también desde que estaba en las ligas menores, ha sido increíble”, agregó.

National League’s Pete Alonso, of New York Mets, follows through during the MLB baseball All-Star Home Run Derby, Monday, July 15, 2024, in Arlington, Texas. (AP Photo/LM Otero)

Actualmente los New York Mets se encuentran en el tercer puesto del comodín para luchar por el paso a la postemporada y están bateando por encima de .500 en los últimos tres partidos gracias al cambio de estrategia aplicado por el manager Carlos Mendoza; el equipo ha logrado darle un drástico giro a su arranque de temporada que les permite soñar con la gloria.

“No solo he tenido grandes experiencias en el béisbol, sino que también he tenido las mejores experiencias de mi vida, pero también he crecido en Nueva York. He pasado casi toda mi veintena en Nueva York, desde los 21 y ahora tengo 29. Ha sido una experiencia fantástica y no la cambiaría por nada del mundo. De nuevo, estoy muy feliz de ser un Met, muy orgulloso de ser un Met, y ha sido simplemente increíble”, agregó.

“En este momento hay muchas cosas que podrían pasar, y lo que la gerencia y los dueños decidan hacer, es su prerrogativa. Pero para mí, mi trabajo es hacer todo lo que pueda para ayudar a ganar partidos todos los días. Amo esta organización, amo esta ciudad, así que solo quiero hacer lo mejor que pueda todas las noches para los muchachos en el vestuario y los fanáticos”, finalizó el jugador de 29 años.

