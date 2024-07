Real Madrid logra el sueño y presenta a Kylian Mbappé

El Real Madrid finalmente logró lo que buscó por tantos años y este martes presentó como nuevo jugador del equipo al delantero francés y campeón del Mundial de Rusia 2018, Kylian Mbappé, quien se convierte en su principal refuerzo para la próxima temporada con el objetivo de conquistar una nueva Champions League y mantenerse como el mejor club de toda Europa.

Mbappé se sometió en horas de la mañana a los exámenes médicos pertinentes por parte del conjunto blanco y tras salir de manera exitosa de todos ellos se trasladó hasta el Santiago Bernabéu para ser presentado ante las 70,000 personas que asistieron a esta actividad.

El jugador firmó su contrato junto al presidente del equipo, Florentino Pérez, para luego iniciar la conferencia de prensa en la que habló sobre lo emocionante que es para él poder cumplir su sueño de tenerlo en el equipo de la capital española y así poder impulsarlo a convertirse en toda una leyenda dentro de la institución merengue.

“Querido Kylian, ya estás aquí. Bienvenido a tu casa y enhorabuena por haber conseguido tu sueño. Sé muy bien la emoción que tenéis tú y tu familia. Estuviste aquí con 13 años y comprobamos cómo te brillaban los ojos. Siempre recordarás aquel día de diciembre de 2012 en el que Zidane te invitó a la Ciudad Real Madrid, a encontrarte con aquellos jugadores que tanto admirabas”, inició Florentino.

“Ese amor tuyo te ha dado la fuerza necesaria para romper todas las barreras que te conducían a este estadio. Desde niño has visto que aquí ocurren cosas difíciles de explicar. Se habla de la magia del Bernabéu, pero los madridistas sabemos bien por qué ocurren. Ocurren porque este equipo y esta afición no se rinde nunca y lucha hasta el final. Y tú has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Has sido capaz de superar todas las adversidades. Gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni imaginan. Bienvenido al club de las 15 Copas de Europa”, agregó.

Por su parte, Kylian Mbappé destacó que este era uno de los mejores días de su vida al unirse a las filas del que considera como el club más importante del planeta al tener en su historia a algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Kylian Mbappe, of France, poses for the cameras after being presented to fans as a new Real Madrid player at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Tuesday, July 16, 2024. (AP Photo/Andrea Comas)

“Quiero dar las gracias al presidente Florentino y a todas las personas que han permitido que esté aquí. A mi familia, que está muy feliz. Veo a mi mamá, llorando. Es un día increíble, increíble. Desde niño tenía el sueño de jugar y significa mucho. Quiero dar las gracias a todos los madridistas. Desde hace muchos años me dan mucho cariño. Gracias”, detalló.

“Ahora espero estar a la altura de este club, el mejor del mundo. Voy a dar la vida por este club y este escudo. Quiero (le corean de nuevo)… dar un mensaje a los niños, que veo muchos. Yo tenía un sueño y hoy lo cumplo. Tengo sólo un consejo: con pasión podéis cumplir lo que deseéis. Algún día podéis estar vosotros aquí. Estoy muy emocionado, significa mucho para mí estar aquí. Estoy muy feliz por ser parte del club de mis sueños y el club más grande de las historia del fútbol”, concluyó Mbappé.

Sigue leyendo:

–Lionel Messi se despide de Ángel Di María: “Nos deja pero con otra Copa más”

–“Ángel Di María: Romper la pared”: Netflix presenta la serie documental sobre la vida del futbolista

–Un domingo de gloria: Morata y Alcaraz se apoyan en busca de la victoria española