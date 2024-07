Raúl González contó el duro episodio que atravesó que lo marcó de por vida

Raúl González relató cómo vivió una fuerte depresión que lo llevó a creer que no podría salir de ese oscuro túnel. Sin embargo, con apoyo profesional y de sus seres queridos, logró salir adelante y recuperar la alegría de vivir.

A través de su perfil en la red social de la camarita manifestó todo lo que ha venido atravesando desde el momento en el que comenzó a buscar la manera de poder adelgazar. “Sufrí mucho y toqué fondo. Comía a escondidas de mis padres y lidié con problemas de autoestima”.

“Esta es parte de la historia de mi vida y todo lo que he vivido para llegar a mi peso ideal. Sufrí mucho y toqué fondo. Comía a escondidas de mis padres y lidié con problemas de autoestima. Me hice dos liposucciones, una operación de píloro y una abdominoplastia que cambiaron mi cuerpo temporalmente, pero no mi mente. Después de mucho trabajo interno, logré recuperarme y creer en mí. Vivo ‘un día a la vez'”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“La Fórmula RG es el resultado de años de búsqueda, probando dietas, cápsulas, cremas y medicinas. Es más que un suplemento, es un complemento. Es una comunidad que busca ayudar a las personas a sentirse mejor consigo mismas, generando emociones saludables. Compuesta por ingredientes orgánicos, la Fórmula RG te da energía, ayuda a quemar grasa y perder peso, acompañada de una alimentación sana, actividad física y una actitud positiva”, agregó en el mensaje compartido a quienes siguen su contenido.

Desde entonces, el presentador de televisión venezolano se ha convertido en un ejemplo de superación y fortaleza para muchos. Su historia inspira a quienes atraviesan momentos difíciles y les recuerda que siempre hay una luz al final del túnel, pues no se estaba completamente bien cuando vivía su mejor etapa en la pantalla chica.

“Si tú también estás pasando por esto, te entiendo. Ve al espejo, mírate a los ojos y di: ¡QUIERO! ¡PUEDO! Empieza tu cambio YA”, finalizó diciendo en el comunicado compartido.

