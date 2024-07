Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 18 al 24 de julio

A bailar salsa en el Lincoln Center

El compositor e intérprete de salsa y jazz latino Jeremy Bosch, ganador de tres premios GRAMMY, pondrá a bailar a los neoyorquinos este jueves 18 de julio. Como parte de Summer for the City, Bosch, quien ha actuado en conciertos y festivales por todo el mundo como el vocalista principal de la aclamada Spanish Harlem Orchestra y también liderando al legendario salsero Eddie Palmieri, hará su debut como titular en The Dance Floor del Lincoln Center. Llegue temprano para una clase de salsa, con la instructora Talía Castro-Pozo, y aprenda los pasos que necesitará para seguir el ritmo y las melodías de la orquesta. Gratis. A las 6:30 pm. Información: https://www.lincolncenter.org..

Foto: Lincoln Center

Festival musical y cultural venezolano

El Venezuelan Music Fest regresa en su cuarta edición consecutiva para celebrar la herencia cultural y la música de Venezuela en el corazón de Nueva York. El festival tendrá presentaciones en vivo de artistas destacados como DJ Dresca, Manu Dominguez y Yesse Navarro como anfitriones, y actuaciones de Clodomiro y su grupo Llanerisimo, Félix Carlos y Su Grupo, MV Caldera, Tambor y Caña, EA Música, y Cheo y Los Consentidos. Además los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía venezolana. El evento se llevará a cabo este sábado 20 de julio, en el Bohemian Hall & Beer Garden (29-19 24th Ave, Astoria), de 3:00 a 10:00 pm. Para más detalles, visite https://www.eventbrite.com/e/venezuelan-music-fest-tickets-869241072447.

Foto: Venezuelan Fest

Exhibición artística “I am Frida”

Viva una extravagancia cultural con la exhibición de artesanías, trajes tradicionales, música, mezcal y danzas tradicionales, “I am Frida”, organizada por Miztli (Mexican Culture Art and Music). Un total de 40 artistas de México y Estados Unidos se reunirán para celebrar el legado de Frida Kahlo con obras únicas e inspiradoras. Únase al evento para explorar la diversidad y el talento que se desplegarán en esta memorable exposición. Entrada gratuita para niños y niñas. Sábado 20 y domingo 21 de julio, en el 19 Wall Street, Passaic, New Jersey. Información: https://www.miztlimc.com

Cortesía

Proyecto Uno y Milly Quezada en Central Park

La República Dominicana se apoderará del Central Park este domingo para una fiesta retro que mostrará diferentes estilos de merengue. Estarán Proyecto Uno, banda que se formó como un grupo tradicional en el Este de Manhattan a finales de los años 80, pero pronto comenzó a fusionar el género con techno, dancehall, reggae y hip-hop, logrando un éxito en el ’93 con “El Tiburón”. Se les unirá Milly Quezada, también conocida como la “Reina del Merengue”, ganadora de cuatro premios Latin GRAMMY, quien ha hecho bailar a la gente en la pista desde los años 70. En el Rumsey Playfield. De 7:00 a 10:00 pm. Gratis. Información: https://cityparksfoundation.org.

Foto: Cortesía Summerstage

Festival Raga en las afueras del Barclays

Este domingo 21 de julio tendrá lugar el Festival Brooklyn Raga Massive, un evento que combina en partes iguales la tradición de la música clásica india y la innovación moderna, reuniendo a cinco diferentes conjuntos a lo largo del día. Habrá un espectáculo para niños, instrucción práctica y vendedores, todo culminando con más de 20 músicos interpretando “In D”, obra maestra inspirada en Terry Riley. El festival tendrá lugar en Ticketmaster Plaza en el Barclays Center. Gratis. De 2:30 pm a 7:15 pm. Información:https://www.brooklynragamassive.org.

Foto: Cortesía

Arranca la Semana de los Restaurantes

La NYC Restaurant Week, Edición Verano 2024, se celebrará desde el lunes 22 de julio hasta el domingo 18 de agosto, ofreciendo a los comensales la posibilidad de deleitarse en más de 600 restaurantes distribuidos por los cinco condados, con una variedad de más de 50 estilos culinarios, con opciones gastronómicas accesibles. Los restaurantes participantes ofrecerán menús a precios fijos en almuerzos de dos platos y/o cenas de tres platos que incluirán una selección de comidas clásicas, favoritas y nuevas creaciones culinarias. Los precios de las comidas serán de $30, $45 o $60 y variarán según el restaurante. Para una lista completa de negocios participantes y para reservar, visite: nyctourism.com/restaurantweek.

Restaurante Silver-Apricot/ Foto: Heather-Willensky

Un callejón muy mexicano

Muy cerca del Bryant Park, al lado del Grayson Hotel, se encuentra Tacalle, un callejón al aire libre donde se pueden encontrar tacos, guacamole, churros, margaritas, cócteles artesanales y cervezas, todo inspirado en la celebrada cultura de la comida callejera de México. El original local sirve su menú desde un camión vintage, ubicado al lado de las cómodas mesas del lugar que se ve adornado con coloridos banderines y obras de arte originales. Los martes son especiales, ya que durante Taco Tuesday ofrecen ofertas como: jarras de margaritas por $60; cubos de cervezas por $35; y bandejas de tacos para 12 personas por $50 (o $25 por la mitad de la cantidad). Tacalle está ubicado en el 19 W 38th St. Información: https://www.tacallenyc.com

Foto: Liz Clayman

Una noche astral en The Times Square EDITION

Una noche de acrobacia, música y danza es la nueva oferta de entretenimiento del Paradise Club en The Times Square EDITION. Por una temporada limitada, el espectáculo “Moonrise” ha sido reinventado desde su forma original para brindar una experiencia inigualable a los neoyorquinos. Creado por la reconocida artista acrobática Lara Jacobs Rigolo, el show rinde homenaje a las 13 antiguas diosas lunares, con actuaciones espectaculares que mezclan actos de arte aéreo, acrobacias, voces y poesía visual. Los asistentes no podrán quitar la vista de cada artista que sale a escena, quienes los transportarán a espacios desconocidos y mágicos.

Foto: The Times Square EDITION

La experiencia completa invita a los huéspedes a disfrutar de un exclusivo menú de cena-espectáculo de varios platos, curado por el chef con estrella Michelin John Fraser, quien dirige el programa culinario de la propiedad. El menú juega con temas estacionales, y cada plato es complementado por cócteles artísticamente elaborados inspirados en la esencia de cada diosa lunar. Viernes y sábados, hasta el 25 de octubre Para más información y reservas, visite: https://www.editionhotels.com/times-square

Foto: The Times Square EDITION

La agenda se publica todos los jueves.