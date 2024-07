CDC dan nuevas recomendaciones para vacunas de Covid-19 y gripe

En medio de la preocupación por el aumento de casos de Covid-19 en México y Estados Unidos en las últimas semanas, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han lanzado un importante aviso: la recomendación de nuevas vacunas actualizadas para combatir el Covid-19 durante la temporada de otoño e invierno 2024-2025.

Estas vacunas, desarrolladas por Moderna, Novavax y Pfizer, están diseñadas específicamente para ofrecer una mejor protección contra las variantes más recientes del virus SARS-CoV-2, que se han mostrado más contagiosas y con síntomas potencialmente más severos.

Según expertos, la efectividad de las vacunas originales contra el Covid-19 podría disminuir con el tiempo, especialmente frente a nuevas variantes del virus. Es por esto que los CDC han instado a la población a recibir estas nuevas dosis durante el próximo otoño, para restaurar y mejorar la protección contra la enfermedad. Esta medida no solo busca reducir la propagación del virus, sino también minimizar la posibilidad de efectos prolongados o complicaciones derivadas de la infección.

¿Quiénes deben vacunarse?

Las recomendaciones de los CDC sugieren que la vacunación es crucial para grupos de riesgo, incluidos niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes. Es fundamental que cada individuo consulte con su médico antes de recibir la vacuna, para evaluar su estado de salud y determinar la mejor opción para su protección personal.

Además de las vacunas contra el Covid-19, los CDC también han emitido directrices sobre la vacuna contra la gripe para el otoño e invierno de 2024-2025. Esta vacuna será trivalente, protegiendo contra los virus H1N1, H3N2 y B/Victoria.

Recuerda que la vacunación es el mejor método de prevención contra el Covid y la gripe. Foto: Andreea Alexandru/AP)

Se recomienda que todas las personas mayores de 6 meses reciban esta vacuna, idealmente durante los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, hay excepciones, como en el caso de mujeres embarazadas en su tercer trimestre y niños que necesitan dos dosis de la vacuna contra la gripe.

Una pregunta común entre la población es si es seguro recibir las vacunas contra el Covid-19 y la gripe en el mismo día. Según los CDC, sí lo es. Esta práctica no representa un peligro para la salud y no se espera que cause efectos secundarios graves. No obstante, es aconsejable que las personas consulten con su médico antes de proceder, especialmente aquellos en grupos de riesgo.

Ante el incremento de casos de Covid-19 y la llegada de la temporada de gripe, es crucial que la población considere seriamente la vacunación como una medida preventiva efectiva. Las vacunas actualizadas para otoño e invierno 2024-2025 prometen ofrecer una protección mejorada contra las variantes del virus, asegurando así un mayor control de la enfermedad y reduciendo el impacto en la salud pública.

Para más información detallada sobre cómo y dónde recibir estas vacunas, se recomienda visitar el sitio web de los CDC o consultar con profesionales de la salud localmente. La prevención sigue siendo la mejor estrategia frente a la Covid-19 y otras enfermedades respiratorias estacionales.

Sigue leyendo:

* Biden continúa con “síntomas leves” por la COVID-19, según su médico

* Hombre en Alemania se aplicó 217 vacunas contra el Covid

* Por qué el Covid sigue causando estragos graves en algunas personas