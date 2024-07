Conor McGregor aseguró que el boxeo sin guantes eleva el deporte de combate “a otro nivel”

El luchador irlandés Conor McGregor, dos veces campeón del mundo de MMA y impulsor de la liga “Bare Knuckle Fighting Championship” (BKFC), dijo que el boxeo sin guantes eleva la competencia cuerpo a cuerpo a “un nuevo nivel”.

McGregor, quien se encuentra en Marbella (España) para presentar el primer combate de BKFC en España, llegó al evento con varias horas de retraso y rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, según reseñó EFE.

Conocido como “Notorious” entre sus seguidores, McGregor se ha convertido en un referente para los amantes de la lucha. El irlandés destacó que la disciplina, la dedicación y la confianza son valores fundamentales para el éxito, tanto en la lucha como en cualquier otro aspecto de la vida.

En su opinión, las artes marciales son una actividad ideal para los jóvenes, ya que inculcan estos valores. Animó a los padres a introducir a sus hijos en este deporte, señalando que, si bien existe cierto grado de riesgo, este se minimiza al seguir los protocolos de seguridad.

Aunque inicialmente no estaba seguro de la ubicación del Santiago Bernabéu, una vez aclarado, expresó su entusiasmo por la idea de competir en el estadio del Real Madrid. Aseguró que “grandes eventos” están por llegar a España, y especialmente a su capital.

Si bien evitó hablar en profundidad sobre el luchador español Ilia Topuria, insinuó que no le intimidaría enfrentarse a él en el ring. No descartó la posibilidad de un futuro encuentro, aunque no lo considera probable.

Sigue leyendo:

–Conor McGregor apostó una fortuna a que Argentina ganará la Copa América

–Polémica racista entre Argentina y Francia escala a la política: un funcionario despedido por involucrar a Messi

–Central francés Leny Yoro escoge el Manchester United por encima del Real Madrid [Video]