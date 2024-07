Les presento a JD Vance

Tiene varias aristas para los latinos la sorpresiva nominación de James David Vance, como vicepresidente de Donald Trump, en la convención nacional republicana de Milwaukee, Wisconsin, de este 2024.

Primero, al senador de Ohio la lengua le jugó una mala pasada, ya que, después de criticar a Trump desde 2016 con el movimiento (Never Trump) “Nunca Trump”; ahora, con acuerdos políticos con un viejo enemigo, además del guiño de Donald Jr. Vance salta a ser compañero de fórmula en la defensa del slogan de MAGA: “Make America Great Again”.

Así entra al círculo más cercano del ex magnate neoyorquino, quien le ayudó a ganar su curul en el Senado de Washington DC en 2022 y ambos unen rumbos para tratar de arrebatarle la Casa Blanca a la fórmula demócrata de Joe Biden y Kamala Harris.

El novato político surgió tras el éxito con el relato de su crianza por los abuelos maternos, en una familia de bajos recursos y la madre luchando con la drogadicción, luego su paso por Irak en la infantería de marina, sus estudios en la Universidad de Ohio y Derecho en la Universidad de Yale, pero lo que tiene es lo que a Trump y Biden les falta: juventud.

Parte de ese éxito lo sembró con la tesis de que tendemos a “culpar a todos menos a nosotros mismo”. Y leíamos en The New York Times que, ahora, Vance atribuye los males de Estados Unidos a la contratación de producción externa y a la inmigración. Pero los inmigrantes no podemos señalar a nadie, es nuestra responsabilidad ir a las urnas a decidir por el mejor.

Esto aunque pareciera que los latinos nada tenemos que ver, pues la noticia se consolidó luego que en junio Vance, junto con poderosos inversionistas de Silicon Valley, en San Francisco, recaudaran millones de dólares en donaciones, en medio del crítico momento por el juicio penal a Trump en un juzgado de Nueva York.

Sin embargo, no tan rápido, pues los hispanos tenemos mucha injerencia a la hora de votar. Aunque creemos que, si Trump hubiera escogido a una mujer o alguien muy carismático, podría haber añadido más votantes a la campaña. Veremos cuanto suma Vance, pues le resta votos de la comunidad gay.

Es claro que, a sus 39 años, el veterano militar, oriundo de Middleton, Ohio, representa el futuro del partido Republicano y la nación, ¡Hagamos cuentas! Es joven y podríamos verlo en la Casa Blanca por al menos 12 años. Con Trump serían 4 años y si Vance maneja bien su imagen, podría lanzarse para cumplir dos mandatos como presidente de los Estados Unidos.

Como autora, Sofía Villa escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision donde trabaja como Manager Assignment.