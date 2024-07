Lili Estefan se va de viaje a España y muestra las mejores fotos

Lili Estefan, presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’, programa que transmite Univision, disfruta de unas vacaciones en España y no ha dudado en compartir las mejores fotografías de lo que ha vivido en los días recientes.

En la publicación que hizo en su cuenta en Instagram, la cubana-estadounidense dejó ver lo bien que la ha pasado en Marbella.

“Mi primera vez en Marbella, España, a dos horas y media de Madrid por tren. Un puerto lleno de ambiente nocturno, fiestas, playas y buenos restaurantes. Feliz jueves, mi gente bella, por acá mucho calor”, escribió.

En las fotos se vio a Lili Estefan con un colorido vestido que encantó a muchos de sus seguidores.

Algunos no dudaron en halagarla y por eso le dejaron comentarios como: “Gracias, Lili, yo viajo virtual con tus videos. Disfruta mucho tus vacaciones”, “Tienes que comer pescadito frito”, “La costa del sol, extremadamente bella”, “Qué bella ciudad. Gracias por llevarnos contigo, querida flaca”.

Lili Estefan disfruta de España

Desde hace varios días, la presentadora ha disfrutado de un momento de descanso, pues hace poco visitó Madrid y, como es costumbre, compartió sus experiencias de viaje.

En otra publicación en Instagram, la flaca, como también es conocida, dijo: “Disfrutando Madrid. Un paseo por el parque del Retiro, después de dar tres vueltas me di cuenta que no me puedo retirar porque todavía disfruto demasiado lo que hago. Feliz martes mi gente bella. Besosss desde la Madre Patria”.

España es un país que ha disfrutado mucho Lili Estefan y por eso se ha encargado de compartir con su público muchas de las vivencias que ha tenido recientemente en el país europeo.

Sigue leyendo:

· Momento tenso: William Levy ignora a su ex pareja, Elizabeth Gutiérrez, en público

· Raúl de Molina: “Mi más sentido pésame para mi querida María Celeste”

· ‘El Gordo y la Flaca’ revela detalles de la muerte de Raúl Quintero, pareja de María Celeste Arrarás