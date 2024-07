“Ni un robo más”: caravana de plantones contra empresas de construcción en NYC por robo de salarios

El 1 de mayo pasado, luego de haber trabajado 8 años para la compañía de construcción Ceprine Construction Inc., localizada en Astoria, Queens, a Jackson Torres le cayó un baldado de agua fría. Cuando llegó a trabajar, como de costumbre, como encargado de las labores de despacho, lo esperaban con su último cheque y le notificaron que estaba despedido. El ecuatoriano, quien llevaba semanas protestando por el bajo pago salarial, exigiendo, entre otras cosas, que las horas extra se las pagaran de acuerdo a la ley, como tiempo y medio, se sintió usado y maltratado, y denunció a sus empleadores ante el Departamento de Trabajo del Estado por haberle robado unos $1,400 mensuales y por haberlo despedido como retaliación por exigir sus derechos.

Y este miércoles, junto a decenas de trabajadores de otras compañías señaladas también por robo de salarios, el trabajador de 45 años se sumó a una caravana de plantones impulsada por el Proyecto de Justicia de los Trabajadores para exigir que cesen las prácticas ilegales de pagos. También piden que se investiguen más rápido los casos que se denuncian, al tiempo que instan a todos aquellos trabajadores que sufren abusos en sus empleos, a que levanten su voz y denuncien.

“Lo que pedimos es que no nos roben más. Si uno trabaja es por necesidad, y lo menos que pueden hacer los empleadores es darnos un trato y sueldo justos, no atropellos ni actos de discriminación. Tenemos familias que mantener”, aseguró Torres frente a su antiguo empleador. “Yo trabajaba 50 horas semanales, más 8 horas los sábados y siempre me pagaban todas las horas a tiempo normal, sin pagos extras, ni me pagaron vacaciones ni días de enfermedad. Además sufrí discriminación y burlas por no hablar bien inglés. Por eso estoy denunciando, para qué paren el abuso y para que otros dejen el miedo y exijan sus derechos”.

María Rosario, otra de las trabajadoras denunciantes, y empleada por la firma KEP en el Upper West Side, en Manhattan, aseguró que la caravana contra malos empleadores es un llamado a cualquier trabajador que enfrenta explotación para que no entienda que no está solo.

“Sus compañeros de trabajo estamos aquí para apoyarlos en la lucha por la justicia. Este es un llamado a los empleadores para hacerles saber que los trabajadores migrantes en la ciudad de Nueva York conocemos nuestros derechos y no dejaremos de luchar por ellos hasta que se haga justicia, sin importar de dónde seamos o cuándo lleguemos”, dijo la trabajadora. “Y es un llamado al Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York para decirle que necesitamos justicia y alivio ahora: es hora de que nuestros casos sean escuchados”.

Ligia Gualpa, directora de Proyecto de Justicia de los Trabajadores, aseguró que son muchas las corporaciones y empresas que “siguen robando” a trabajadores vulnerables, por lo que en medio de la campaña Camino a la Justicia, instó a las autoridades a que intensifiquen sus investigaciones y penalidades, y pidió que ni la Ciudad ni el Estado otorguen contratos a firmas que roban salarios a empleados.

La iniciativa impulsará varias manifestaciones durante todo el verano para exigir justicia para las víctimas de la explotación laboral y generar solidaridad entre los migrantes de todas las industrias.

“Ni un robo más. Los empleadores inescrupulosos necesitan poner fin a esa práctica que cada año quita más de $1,000 millones a los trabajadores. Por eso decidimos hacer estas manifestaciones denunciando a seis empleadores, que colectivamente han robado más de $100,000 a trabajadores, principalmente inmigrantes, que tienen sus casos ante el Departamento de Labor”, dijo la activista.

Gualpa también solicitó al Estado de Nueva York que aumente su inversión en recursos al Departamento de Labor para garantizar que esa agencia tenga mayor celeridad en los casos que recibe y pueda responsabilizar a los malos patronos. De igual modo recordó que inmigrantes sin documentos que sean víctima de robo de salarios pueden solicitar cartas de interés a la agencia de trabajo para obtener una protección migratoria llamada acción diferida, que permite estar en el país sin ser deportado y obtener permiso de trabajo mientras se investiga el caso.

“Tenemos que seguir educando a nuestros trabajadores sobre sus derechos y recordarles que sin importar su estatus migratorio tienen derecho a denunciar y pelear por sus salarios robados. No pueden quedarse callados. Además pueden incluso obtener beneficios y protecciones contra la deportación”, agregó la defensora de los trabajadores.

La caravana de plantones, que comenzó en Manhattan y continuó en Brooklyn y Queens, incluyó a los empleadores Kep Construction LLC, G&B Construction NY Corp, Ceprine Construction Inc., Francisco Giron Construction LLC y SK Group Construction, a quienes se les exige el cumplimiento con salarios impagos.

El Diario NY se contactó con las firmas denunciadas pero no emitieron comentarios acerca de los reclamos de los trabajadores.

Los manifestantes aseguraron que la mayoría de los trabajadores a los que se les deben salarios son mujeres migrantes recién llegadas, predominantemente de Guatemala, México y Ecuador. Casi la mitad trabajaba en obras de construcción en Brooklyn, y el resto en obras de Queens, Manhattan y El Bronx.

Asimismo, mencionaron que de los casos de robo de salarios presentados ante el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYSDOL) relacionados on las empresas señaladas, hasta ahora la agencia no ha respondido a ninguno.

La concejal latina Amanda Farías se sumó a la campaña ‘Camino hacia la justicia’ del Proyecto de Justicia Laboral y dijo que no solo urge que se devuelvan los salarios robados a los trabajadores inmigrantes, sino que se ponga fin a esa práctica.

“Muchos de los trabajadores afectados son mujeres. Estoy unida a nuestros trabajadores y sindicatos en todo Nueva York en la lucha contra el robo de salarios, responsabilizando resueltamente a los empleadores sin escrúpulos”, dijo la legisladora municipal. “Juntos, aseguraremos que cada trabajador sea tratado con la dignidad y el respeto que merece”.

Lowell Barton, vicepresidente y director de organización del sindicato Laborers’ Local 1010, LIUNA, que apoya la jornada de protesta, urgió a todos los estamentos para que remen hacia el mismo lado y se respeten los derechos salariales de todos los trabajadores en Nueva York.

“La Local 1010 y nuestros miembros están unidos en solidaridad con los trabajadores inmigrantes que enfrentan el robo de salarios a manos de contratistas sin escrúpulos. Todos deberían ponerse de acuerdo sobre una remuneración justa por un trabajo honesto. Juntos, exigimos justicia y dignidad para todos los trabajadores”, comentó el líder sindical.

Oona Adams, directora de organización del sindicato Laborers Local 79, también levantó su voz contra la explotación laboral y pidió respeto a quienes se ganan la vida dignamente en la Gran Manzana y todo el estado.

“Nos unimos al Proyecto de Justicia de los Trabajadores para exigir salarios justos y pagos rápidos para los trabajadores que construyen esta ciudad”, comentó Adams.

La Senadora Estatal Nathalia Fernández, advirtió que la vitalidad económica de la ciudad de Nueva York se basa en el trabajo de los trabajadores inmigrantes, y denunció la grave injusticia que muchos de ellos sufren cuando se les niega el salario que les corresponde.

“El robo de salarios no es sólo una cuestión financiera; es una violación de los derechos humanos básicos. Esta caravana arroja luz sobre las prácticas de explotación que deben ser erradicadas”, dijo la líder latina. “Estoy con el Proyecto de Justicia Laboral y con todos los trabajadores que exigen un trato justo y una compensación. Debemos garantizar que a cada trabajador se le pague lo que se le debe y se le trate con la dignidad y el respeto que merece”.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, mostró su respaldo a la caravana de plantones contra malos empleadores y dijo que se debe seguir luchando para que se respeten los derechos básicos de los trabajadores, se reconozcan sus contribuciones y se garantice protecciones contra la explotación laboral.

“Esta campaña es una prueba de que todavía queda trabajo por hacer para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Este llamado a la acción sirve como recordatorio a los empleadores dentro y fuera de la industria de la construcción de que los trabajadores migrantes son más que solo sus trabajos, son esenciales para el funcionamiento de nuestra ciudad”, comentó Williams.

