Toni Kroos rompe el silencio tras la polémica mano de Cucurella en la Eurocopa

El pasado domingo la Eurocopa 2024 llegó a su fin y dejó a España como campeona del torneo consiguiendo así su cuarto torneo continental y convirtiéndose en el máximo ganador de la competición.

Durante el desarrollo del torneo hubo varias polémicas arbitrales y una de ellas fue precisamente con España de protagonista. Pues en el duelo de cuartos de final ante Alemania hubo una mano en el área de Marc Cucurella, la cual no fue cobrada como penal por una supuesta posición adelantada antes de la jugada.

Sin embargo, los alemanes parecen seguir indignados por esta mala decisión arbitral y recientemente una de las figuras de la selección, Toni Kroos, rompió el silencio y comentó sobre esta polémica jugada durante el podcast ‘Einfach mal luppen’, que comparte con su hermano Felix.

“Me he contenido hasta hoy, incluso en el último podcast dijimos que no hablaríamos sobre eso. Me enfadé cuando lo vi después del partido”. Kroos respiró hondo y añadió visiblemente molesto: “Dejémoslo ahí”.

Kroos aclaró que al momento de la jugada él no estaba tan cerca. Por lo que no la pudo ver en vivo, pero viendo la repetición pudo tomar sus conclusiones.

“No pude evaluar la situación. He de decir que no lo vi con claridad durante el partido. No estaba bien situado para ver que era una mano bastante clara”, comentó.

Pero dicho esto el mediocampista terminó rompiendo el silencio sobre la jugada de aquel partido. Acusando al árbitro inglés Anthony Taylor de actuar mal en esta jugada.

“Me fijé en el árbitro. Él creyó que no necesitaba revisarlo y el asistente en el VAR opinó lo mismo y le dio a entender que no era necesario revisarlo, que no era mano. Creo que al menos debería haberlo revisado”, explicó el ahora exfutbolista alemán.

Y es que Kroos parece estar seguro de la jugada. Pues luego comentó que si Taylor se acercaba al VAR a revisar la jugada, terminaría marcando el penal a favor de los alemanes.

“Creo que el problema es que sabía que si lo revisaba lo tenía que dar. Y sentí que no quería concederlo en un partido así“, sentenció Kroos.

