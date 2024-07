Cómo anotarse para conseguir un aire acondicionado gratis en Nueva York para 2025

Ante la ola de calor extremo que se vive en EE.UU., las autoridades de Nueva York han anunciado un plan para la provisión de aire acondicionados gratuito para personas de sectores vulnerables que padecen enfermedades respiratorias crónicas.

El plan se implementará a partir de 2025 y se estima que beneficiará alrededor de 7,000 personas que padecen asma crónica y que están registradas en el Plan Esencial de Salud Nueva York y padecen asma crónica, además de que obtendrán otros beneficios.

Aunque no se ha precisado cómo se deberá aplicar para obtener el beneficio, al ser una política asociada al plan de salud del estado se evalúa que, justamente, será esa agencia la encargada inicial de instrumentar la inscripción y evaluar las solicitudes.

Además del otorgamiento de los equipos de aire acondicionado, el plan prevé otros beneficios de asistencia para el pago de las facturas de electricidad de los hogares seleccionados, según un reporte del Times Unión.

Estas acciones forman parte del Plan de Acción contra el Calor Extremo del Estado de Nueva York, para el período 2024-2030, conformado por 49 iniciativas que involucran el trabajo articulado de 29 agencias estatales en torno a 4 líneas de trabajo:

· La creación de capacidad comunitaria y el fortalecimiento del liderazgo local.

· La protección de los sectores más vulnerables.

· La generación de entornos laborales seguros.

· La generación de soluciones sustentables y la mejora de la capacidad de los hogares del estado para brindar seguridad a las familias frente a los efectos en la salud del fenómeno climático.

Para enviar sus presentaciones escritas por correo postal o correo electrónico:

· Envíe un correo electrónico con el asunto “contribución al plan de calor extremo” a extreme-heat@dec.ny.gov

· O envíe su propuesta escrita dirigida a:

Attn: Extreme Heat Action Planning

Office of Climate Change

New York State Department of Environmental Conservation

625 Broadway

Albany, NY 12233-1030

