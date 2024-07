Electricista revela secreto que pocos conocen y puede ser de utilidad para tu hogar

Detectar un problema eléctrico en la instalación de una casa puede ser una tarea extremadamente complicada, ya que los sistemas eléctricos están compuestos por una red intrincada de cables, interruptores y conexiones ocultas detrás de las paredes. Sin el conocimiento adecuado y las herramientas especializadas, identificar el origen exacto del problema puede resultar casi imposible.

Además, algunos problemas eléctricos no son inmediatamente evidentes y pueden manifestarse como apagones intermitentes, luces parpadeantes o incluso como un aumento en las facturas de electricidad, lo que complica aún más la detección y resolución del problema.

Un electricista ha compartido un “secreto” que podría sorprender a muchos propietarios. Este truco revela cómo los profesionales detectan señales de que un no profesional ha interferido en el sistema eléctrico, lo que podría anular la garantía de cualquier trabajo realizado por un electricista certificado.

El “secreto” de los tornillos verticales en el sistema eléctrico

El usuario de TikTok Bison Renovations (@bisonreno), un contratista con sede en el área metropolitana de Tampa Bay, en Florida, publicó un video revelador. En el clip, uno de sus contratistas ofrece un consejo crucial para los propietarios de viviendas: “Para que lo sepas, así es como lo sabemos”, dice el contratista. “Porque tenemos garantía, pero colocamos todos nuestros tornillos verticalmente arriba y abajo”.

Señalando un interruptor de luz en la pared, el contratista muestra que las ranuras de los tornillos están horizontales en lugar de verticales. “En ángulo, realmente se acumula polvo”, afirma. “Y simplemente ensucia tu casa. Así que nosotros, como electricistas, los subimos y bajamos cada vez”.

Este pequeño detalle no solo es una cuestión de limpieza, sino también una herramienta útil para identificar intervenciones no profesionales en el sistema eléctrico. “¿Entramos a tu casa porque dices que algo no funciona, entro y los tornillos son diferentes?”, comenta. “¿Cómo puedo garantizar algo con lo que has jugado? ¿O con el que ha jugado tu tío que se cree electricista? Es solo una señal de que esto no lo instaló ningún electricista”.

El video ha acumulado más de 536,000 visitas hasta el miércoles por la mañana. En el pie de foto, Bison escribió: “Será mejor que revises las placas de tu pared”. En la sección de comentarios, los usuarios expresaron una variedad de opiniones.

Un usuario escribió: “Es un interruptor de luz, no ciencia espacial”.

Otro usuario comentó: “O pintaron la pared y volvieron a poner la cubierta”.

Un tercer usuario dijo: “Los electricistas siempre actúan como si no pudiéramos hacer cambios básicos en los interruptores”.

A pesar del escepticismo de algunos espectadores, este tema no es nuevo ni insignificante para los profesionales del sector.

Algo tan simple puede revelarte si el trabajo fue realizado o no por un electrcista profesional. (Foto: Shutterstock)

Opinión de la comunidad de electricistas

En el foro para electricistas de Mike Holt en 2005, un usuario mencionó este mismo asunto. “Me preguntaba ¿cuántos instaladores se toman el tiempo para alinear los tornillos de la placa? Siempre los alineamos verticalmente. He visto muchas placas de interruptores de 4 grupos con los tornillos en 8 direcciones diferentes. En mi opinión, no parece profesional si siguen un patrón aleatorio. Esto está a la altura de la instalación del nivel de la placa. ¿Alguien más hace esto?”, escribió el usuario.

Otro usuario respondió: “Si los tornillos están en la posición correcta, sé que fue uno de mis muchachos quien instaló las cubiertas torcidas. Si están en la posición incorrecta, sé que fue otra persona, generalmente el pintor que estaba haciendo el retoque, quien quitó la placa y la volvió a instalar descuidadamente”.

En una publicación de Reddit en r/MildlyInteresting hace tres años, un usuario publicó fotos de los enchufes de su cocina. “Nuestro electricista dejó todos los tornillos en posición vertical en nuestra nueva cocina”. Otro usuario respondió: “Es una señal de artesanía. Dado que la mayoría de las personas no pueden ver lo que hay detrás de la pared en términos de cuán meticulosos son algunos electricistas, ya sea cómo pasan los cables o cómo los sostienen, asegurándose siempre de que su trabajo cumpla con el código. Al final del día, demuestra al cliente y a otros electricistas que usted se enorgullece de su trabajo y de su oficio”.

Joe Caito, propietario de Bison Renovations, comentó sobre la situación al Daily Dot: “Apreciamos la animada discusión provocada por nuestro reciente video de TikTok. En Bison Renovations, nos enorgullecemos de nuestra atención al detalle, incluso algo tan pequeño como la alineación de los tornillos de una placa de pared. Es nuestra manera de garantizar que nuestros acabados se destaquen del contratista promedio. Si detectamos algún problema en los hogares de nuestros clientes, especialmente aquellos causados ​​por trabajos anteriores realizados por otros, nos ponemos manos a la obra y lo solucionamos para nuestros clientes. Muchas gracias a todos los que vieron e intervinieron. ¡Nos encanta escuchar sus opiniones!”.

Sigue leyendo:

* Cómo usar el aire acondicionado de manera eficiente y duradera durante las olas de calor

* 8 ruidos extraños que puedes escuchar en tu casa y no deberías oírlos nunca

* Los 3 trabajos que no pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial, según expertos