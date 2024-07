Presunto acosador que amenazó a Taylor Swift en redes sociales es detenido en Alemania

La policía alemana anunció, a través de un comunicado, que el presunto acosador de la cantante Taylor Swift, quien había amenazado a la estadounidense en redes sociales, fue detenido el pasado miércoles 17 de julio en la ciudad de Gelsenkirchen.

De acuerdo con el mensaje compartido por las autoridades locales, el hombre, de 34 años, y cuyo nombre no fue revelado, fue detenido en los puntos de control de la Veltins Arena, en la ciudad de Gelsenkirchen, cuando se disponía a ingresar al recinto en donde la estrella norteamericana se presentó.

La intérprete de “Shake It Off!” se presentó en la ciudad alemana, del 17 al 19 de julio, como parte de su gira “The Eras Tour 2024” en territorio europeo.

Taylor Swift visitará tres países más en Europa antes de volver a Estados Unidos. Crédito: Mezcalent

Acosador permanecerá en custodia para protección de Swift

En el mismo informe policiaco también se mencionó que luego de las amenazas del hombre a Taylor Swift y la pareja de esta, el jugador de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce, se llevó a cabo una investigación.

Lo anterior, de acuerdo con las autoridades alemanas, no descartó completamente el riesgo hacia la cantante, por lo que se decidió detener al hombre, de nacionalidad estadounidense.

Aunado a la detención, la policía de Gelsenkirchen anunció que el presunto acosador permanecerá bajo custodia un día después de que la cantante termine sus conciertos en la ciudad, lo cual fue el pasado 19 de julio.

Nadie para a Taylor Swift

Durante su presentación del pasado jueves 18 de julio, la cantante estadounidense contó entre su público a grandes estrellas de la música internacional como su amiga, Selena Gómez, quien fue captada sin la compañía de su actual novio Benny Blanco.

De igual manera, se difundió la presencia de la actriz Emma Watson, desde la carpa de los famosos, así como a la también cantante Sabrina Carpenter y la actriz y amiga de Swift, Sophie Turner.

Luego de su paso por la ciudad de Gelsenkirchen, Swift continuará en territorio alemán con un par de conciertos más en la ciudad de Hamburgo, los días 23 y 24 de julio, y dos shows más en Múnich, los próximos 27 y 28 de julio.

Tras su paso por Alemania, viajará a Polonia, donde brindará 3 shows, del 1 al 3 de agosto, para luego volar a Austria, país en donde se presentará del 8 al 10 de agosto. Finalmente, y luego de haberse presentado semanas antes, la estadounidense volverá al Reino Unido, a la ciudad de Londres, para cerrar su gira por Europa con 5 conciertos del 15 al 20 de agosto.

Será hasta el 18 de octubre que la actual pareja del jugador de la NFL Travis Kelce, regrese a Norteamérica para brindar diversos shows en las ciudades de Miami, Nueva Orleans, Indianápolis, en Estados Unidos, así como en Toronto y Vancouver, Canadá, ciudad en donde pondrá fin, de manera definitiva, a su gira el próximo 8 de diciembre.

