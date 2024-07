Andrés Tovar descarta que su esposa Maite Perroni esté embarazada

Maite Perroni desde hace días viene enfrentando rumores de embarazo. Por ello, su esposo Andrés Tovar explicó que están enfocados en disfrutar al máximo de la crianza de Lía y en sus respectivas carreras. Aunque no descartan la posibilidad de ampliar la familia en el futuro, por el momento prefieren concentrarse en su hija y en su trabajo, por lo que dejó claro que ella no está esperando otro bebé.

“Les agradecemos todos sus buenos deseos y bendiciones, pero no. No es cierto, no estamos embarazados. En cuanto sea así, se los contamos. Pero por ahora no”, comenzó diciendo en exclusiva para el programa de televisión ‘Ventaneando’.

El productor de televisión no puso en duda recalcar que no están buscando que el médico les dé la autorización para darlo a conocer en 90 días: “Ni estamos esperando un mes ni tres meses. Nada. Por el momento no”.

Andrés también vio oportuno mencionar que no es la primera vez que se encuentran enfrentando este tipo de escándalos, pues en una oportunidad les sucedió por una postal que le tomaron a la cantante mexicana: “La vez pasada, recuerdo que un paparazzi dijo que se la encontró y que le tomó fotos. Haciendo cuentas de esa publicación, mi hija nació a mitad de mayo, ella hubiera nacido de 10 meses y medio”.

Sin embargo, ni él ni Maite están negados a tener pocos integrantes con ellos, todo lo contrario, desean que su pequeña tenga hermanitos más adelante: “Nos gustaría que Lía crezca acompañada. Crecer la familia. Estamos felices con ella. Por supuesto que sí”.

Tovar añadió que la actriz de 41 años no se encuentra sometida a un tratamiento médico para quedar otra vez embarazada: “Estamos dejando que Dios y la vida hagan lo suyo. No estamos en ningún tipo de procedimiento. Ojalá sea así y que sea lo que Dios quiera”.

Sobre el proceso legal que se está llevando en Estados Unidos en contra del exmanager Guillermo Rosas, pues no quiso revelar mayores detalles de las circunstancias que se van registrando: “Por el momento hemos decidido no dar ninguna declaración ni comentario al respecto para respetar ese proceso“.

