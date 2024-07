Eliminan entrevista en la que Jorge Sampaoli llamó “autistas” a Mbappé y Dembélé

La entrevista que el medio francés SoFoot realizó a Jorge Sampaoli fue eliminada. Aún se desconocen los motivos de esta decisión. Al entrar en la página web se puede apreciar que aparece colgada la publicación, pero al ingresar en ella, no hay contenido.

“Página no encontrada. La página solicitada no se ha encontrado. Puede volver a la página de inicio del sitio o intentar utilizar nuestro motor de búsqueda”, es el mensaje que aparece dentro del contenido que ya no se encuentra disponible.

En las redes sociales tampoco hay rastro de este contenido que nada más ser publicado causó gran controversia y algunas críticas por la referencia que usó Sampaoli.

Esas declaraciones tuvieron gran exposición mediática y fueron replicadas por los principales diarios en todo el mundo. Por el momento, ni SoFoot, ni Sampaoli se han pronunciado al respecto. Se desconoce también si se trató de una mala interpretación de sus palabras o si el medio decidió borrarlas por el tipo de ejemplo que usó.

¿Por qué es insultante el ejemplo de Sampaoli al comparar a Mbappé y Demebélé con personas que sufren Trastorno del Espectro Autista?

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas dispone que el término adecuado para referirse a este grupo de población sea “Personas con Discapacidad o Personas en Situación de Discapacidad”. Utilizar la palabra “autista” se califica como peyorativo.

¿Qué dijo Jorge Sampaoli?

De acuerdo con lo anteriormente publicado por SoFoot, el entrenador de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 criticó la actuación de Francia en la Eurocopa 2024 que se disputó en Alemania y aseguró que Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé jugaron como autistas.

“Cuando todo se desborda, los demás jugadores son como espectadores que observan cómo terminará la acción. Saben que juega como un autista: empieza la acción y la termina solo. No tiene la capacidad de hacer brillar a un compañero, solo sabe cómo brillar él mismo. Mbappé es un poco igual”, expresó.

Polémica entre Argentina y Francia por racismo

Estas palabras echaron más leña al fuego a la guerra mediática entre las selecciones de Argentina y Francia. Durante la celebración de los jugadores tras ganar en el Hard Rock Stadium de Miami 1-0 a Colombia, Enzo Fernández inició una transmisión en vivo. En medio de los festejos, los jugadores comenzaron a cantar una canción inventada por hinchas argentinos en el Mundial de Qatar 2022.

La pieza musical hace referencia a que la mayoría de los jugadores del combinado francés son de origen africano. También menciona la supuesta relación de Mbappé con una modelo trans llamada Inés Rau.

La polémica escaló hasta la FIFA y varios jugadores franceses, entre esos muchos compañeros de Fernández en el Chelsea, criticaron públicamente la acción e incluso le dejaron de seguir en redes sociales.

La controversia ya escaló a lo político. A tal punto que la vicepresidente de Argentina se pronunció. También, desde el Ejecutivo se despidió al subsecretario de Deportes por inmiscuir a Messi en la polémica. Desde Francia lo catalogan como “un ataque directo al pueblo”.

