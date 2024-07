Hombre celebra que ganó la lotería sin confirmar si él fue el ganador

Un hombre del condado de Macomb, Michigan, se llevó el precio mayor en el juego de lotería Fantasy 5, pero él comenzó a festejar incluso sin haber confirmado que tenía realmente el boleto ganador.

El jugador, que prefirió mantener su identidad en secreto, ganó un increíble premio de $963,040 dólares al acertar los números 04-05-08-22-38 en el sorteo del 26 de junio.

El boleto ganador se compró en la tienda Smoker’s Express, ubicada en la calle 51124 D W Seaton Drive en New Baltimore.

“Juego Fantasy 5 todos los días”, compartió el jugador.

Al día siguiente del sorteo, estaba en el trabajo cuando escuchó que alguien se llevó el gran premio.

Intrigado, revisó el portal MichiganLottery.com para averiguar dónde se había vendido el boleto ganador.

Al darse cuenta de que era de la tienda donde él suele comprar sus boletos decidió no revisar más y llamó a su esposa para compartir la noticia de que había ganado, esto lo hizo aun sin haber confirmado que realmente su boleto había ganado.

Esa misma noche, él y su esposa revisaron el boleto juntos, descubriendo que efectivamente él era el afortunado ganador.

“Al principio no sabía cómo sentirme porque no creía que fuera real. ¡Ahora que finalmente lo he asimilado, se siente increíble!” exclamó.

El ganador visitó recientemente las oficinas de la Lotería para reclamar su premio.

Planea utilizar su nueva fortuna para comprar un nuevo automóvil, una nueva casa y una cabaña de descanso.

Este premio supera el récord anterior de Fantasy 5 de $924,880, ganado el 17 de enero.

