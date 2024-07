De forma virtual y en agosto: así elegirá el Partido Demócrata a su candidato presidencial

De forma virtual y antes del 7 de agosto. De esa forma el Partido Demócrata elegirá a su candidato presidencial, luego de la renuncia del presidente Joe Biden, según informó este lunes a medios locales Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata.

Harrison detalló que el proceso de nominación, dependiendo de cuántos candidatos califiquen para presentarse, se completará entre el 1 y el 7 de agosto.

Minyon Moore, presidente de la convención del partido, dijo que el proceso de nominación será “rápido, transparente y justo”, según The New York Times. “Si bien esta situación no tiene precedentes, el proceso que estamos dispuestos a emprender no lo es”, dijo Moore.

Si se implementara ese cronograma, Kamala Harris, la sucesora respaldada por el presidente Joe Biden, podría elegir a su compañero de fórmula a mediados de la próxima semana, informó Político.

Aunque se podrían presentar otros candidatos que consigan las firmas de nominación de al menos 300 delegados, y no más de 50 de un solo estado, la actual vicepresidenta ya tendría los delegados necesarios para ser ella la nominada del partido a la presidencia, según han publicado varios medios.

Si solo un candidato, con toda probabilidad Harris, alcanza el umbral de 300 firmas, la votación virtual podría tener lugar tan pronto como el 1 de agosto, dijeron funcionarios del partido y si hay varios candidatos, la votación se llevaría a cabo días después, pero se completaría antes del 7 de agosto.

Los funcionarios del partido en la llamada a medios locales dijeron que el candidato a vicepresidente también podría ser designado para el 7 de agosto.

En tanto, si la nominación se produce a principios de agosto, la convención demócrata que se celebrará el 19 de agosto en Chicago, será una función puramente ceremonial.

La campaña de la actual vicepresidenta ya ha hecho historia y ha recaudado $81 millones de dólares en 24 horas. Las recaudaciones pasaron de más de $40 millones de dólares en menos de 12 horas.

