“No hay ningún problema”: DT del Chelsea bajó la espuma al conflicto con Enzo Fernández

Del escándalo racista que involucra a Enzo Fernández opinaron sus compañeros de Chelsea y la Selección Argentina, varias figuras de Francia y hasta el Gobierno, con Javier Milei a la cabeza. Solo faltaba la palabra de su entrenador Enzo Maresca, quien dio detalles de su situación.

El DT buscó bajarle el perfil a la polémica y dio a entender que contará con el futbolista exRiver para la temporada que se viene. “Creo que el jugador ya dio una declaración, se disculpó, el club hizo lo mismo, yo no tengo nada que agregar a una situación que ya se aclaró”, dijo el italiano.

“Todos somos seres humanos, no creo que cuando Enzo vuelva haya algún tipo de problema, ya se aclaró la situación, no hay nada que agregar, no es una mala persona. Él se une a nosotros el 29”, agregó el entrenador.

En tanto, su compañero Reece James comentó: “Hablé con él. Es complicado porque estamos con diferentes horarios. Sólo charlamos un poco acerca de su punto de vista sobre lo que pasó, y explicó la situación desde su lado. Claro que puede pasar. Lo que ha dicho puede no agradarle a personas y eso puede llegar a afectar la relación. Pero hasta que no venga ese día y estemos con el grupo, no sabemos qué pasará. Esperemos que todo salga de la mejor manera posible y nos integremos como grupo y comencemos bien la temporada”.

Enzo Fernández pidió disculpas

Tras la polémica que generó Enzo Fernández por los cantos racistas que entonó el plantel de la Selección Argentina, campeón de la Copa América, contra Francia, el jugador ofreció disculpas.

“Quiero pedir disculpas por el vivo en mi Instagram durante los festejos de la Selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar en medio de la euforia de nuestros festejos de la Copa América”, comienza diciendo el comunicado.

Y concluye: “Ese video, ese momento y esas palabras no reflejan quién soy. Perdón de verdad”.

El comunicado fue escrito en inglés en medio de un potencial conflicto entre Enzo Fernández y su club, ya que sus compañeros franceses Axel Disasi, Malo Gusto y Wesley Fofana lo dejaron de seguir en esa red social, y el propio Fofana publicó un tweet condenando el cántico con el video inserto. “Racismo desinhibido”, expresó.

