Sindicatos dan muestras de apoyo a Kamala Harris para elecciones de noviembre

La directora de la Federación Estadounidense de Maestro, Randi Weingarten, con 1.7 millones de integrantes, y aliada cercana del presidente Joe Biden, expresó que había olvidado llevar algo al escenario en la convención nacional del sindicato en Houston, Texas.

“No tengo pañuelos, desafortunadamente debería tenerlos”, dijo Weingarten antes de agradecerle a Biden por sus logros.

Un día antes, la directora estuvo entre los primeros líderes sindicales en manifestar su apoyo a la reciente candidatura presidencial de la actual vicepresidenta, Kamala Harris.

“Como podéis imaginar, mi discurso ha cambiado mucho en los últimos días”, expresó Weingarten ante el público.

El sentimiento refleja un momento agridulce para el movimiento obrero organizado, quienes son una parte fundamental de la coalición demócrata, que ha respaldado ampliamente a Harris tras seguir siendo aliada de Biden hasta la decisión de renunciar a la reelección.

A tan solo horas de la candidatura de la vicepresidenta demócrata, algunos de ellos manifestaron un apoyo firme y rotundo a Harris, aunque reconocieron que un proceso de respaldo interno debe seguir su curso.

El apoyo se debe a una percepción de la vicepresidenta como una aliada laboral y una aparente heredera de Biden, así como a un reconocimiento de lo difícil de una campaña tan corta en la que los sindicatos están ansiosos por ver como derrota el exmandatario republicano, Donald Trump, explicaron los líderes sindicales y expertos laborales.

El enorme apoyo a Harris forma parte de un movimiento más extenso entre los líderes y funcionarios electos del Partido Demócrata, que la han vuelto en una clara favorita. Hasta ahora no ha surgido un rival mientras los libertarios se preparan para convención el lunes que viene.

“Los sindicatos se están uniendo rápidamente en torno a Kamala Harris”, indicó Stuart Applebaum, presidente del sindicato de tiendas minoristas, mayoristas y departamentales, que apoyó a la vicepresidenta. “Estamos entusiasmados”.

Por su parte, el sindicato de empleados de servicios Service Employees International Union, que cuenta con 2 millones de miembros, convirtiéndolo en el sindicato del sector privado más grande de Estados Unidos en apoyarla. Lo propio hizo el sindicato Local 3000 de United Food and Commercial Workers, una organización laboral al noroeste del Pacífico que llamó la atención cuando se convirtió en el único sindicado alineado con Biden, que presentó su renuncia para la reelección.

Otros sindicatos siguieron este ejemplo y expresaron su apoyo, incluida la Federación Estadounidense de Maestros, informó ABC News.

Asimismo, han publicado declaraciones elogiando a Harris, pero sin llegar a darle su apoyo completo, ya que las organizaciones están pasando por un proceso formal para brindárselo.

Por su parte, AFL-CIO, la organización de trabajadores más grande de Estados Unidos, que tiene 60 sindicatos afiliados con 12.5 millones de integrantes, emitió un comunicado hablando de la vicepresidenta en términos favorables, pero sigue en medio de un proceso de apoyo.

“Se puede decir con seguridad que las cosas están avanzando con bastante rapidez”, señaló Steve Smith, subdirector de asuntos públicos de la AFL-CIO, y apuntó que varios de los sindicatos afiliados habían respaldado a Harris. “Tiene vínculos estrechos con muchos, muchos sindicatos”.

En este sentido, United Auto Workers, un influyente sindicato en estados clave, posiblemente convocará a una junta ejecutiva internacional para discutir su probable apoyo, explicó el funcionario. También denominó a Harris como una “aliada” y una “campeona” de los trabajadores. El UAW había respaldado previamente a Biden.

Sin embargo, al menos un líder sindical aliado con el mandatario actual expresó su renuencia a sumarse a sus pares para respaldar a Harris. El presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte, John Samuelsen, tildó de “traición” la presión pública para eliminar a Biden de la candidatura demócrata.

“No tengo ninguna relación con ella”, agregó. “Conocí a Biden bastante bien. Tengo fe en que Biden no va a fastidiar a los trabajadores del sector del transporte. A estas alturas, los trabajadores han sido traicionados tantas veces por ambos partidos que no tiene sentido no ser lo más prudente posible”.

Los sindicatos han apoyado a Harris no solo por la fuerza percibida de Biden entre los trabajadores organizados, sino también por el tiempo limitado que queda en la campaña, manifestó Johnnie Kallas, profesor de relaciones laborales y de empleo en la Universidad de Illinois.

“La realidad es que estamos a tres meses y medio de las elecciones”, dijo Kallas. “Si se tratara de una conversación, debería haberse tenido hace un año”.

