FBI allana hogar de ex asistente de gobernadora de Nueva York

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) registró la casa en Long Island de Linda Sun, ex asistente de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Según The New York Times, por razones no especificadas los agentes federales allanaron ayer la casa valorada en $3,5 millones de dólares en Manhasset, condado Nassau la ex subjefa de gabinete de Hochul vive con su esposo. Un portavoz del FBI confirmó que la “actividad policial realizada y autorizada por el tribunal” tuvo lugar la madrugada del martes, pero no hizo más comentarios.

FBI raids former Hochul aide’s $3.5M Long Island home https://t.co/e21IoHLeAV pic.twitter.com/KVWtuBLw9p — New York Post Metro (@nypmetro) July 24, 2024

Antes del amanecer del martes, agentes del FBI llegaron a un pequeño callejón sin salida en la costa norte de Long Island para revisar la casa de cinco habitaciones. Los motivos del registro y los delitos que se investigan siguen sin estar claros. Se observó una fuerte presencia policial afuera de la propiedad durante la redada, aunque no quedó claro de inmediato si los federales confiscaron algo.

La oficina del fiscal federal en Brooklyn obtuvo la orden de registro, según personas con conocimiento del caso, pero un portavoz de esa oficina se negó a hacer comentarios.

Ni Sun ni su esposo Chris Hu han sido acusados ​​de irregularidades. Ninguno de los dos ha emitido comentarios y tampoco Hochul ni su oficina. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Sun trabajó en la gobernación hasta el año pasado después de supuestamente ser despedida tras “evidencia de mala conducta” que fue suficiente como para remitirla a las autoridades, dijo una fuente al New York Post.

Mientras tanto, su marido dirige una elegante licorería en Flushing, Queens. La pareja era dueña de la amplia casa que fue allanada hasta que la transfirió a un fideicomiso en marzo, según muestran los registros de propiedad.

Sun asistió tanto al Barnard College como a la Universidad Columbia. Recién graduada comenzó en el gobierno estatal trabajando como jefa de gabinete de la entonces asambleísta Grace Meng (D-Queens). En su carrera ha tenido varios puestos gubernamentales en todo el estado Nueva York durante 15 años, según su perfil de LinkedIn, donde se define como asesora y estratega política.