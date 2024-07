Maribel Guardia fue con una médium para hablar con Julián Figueroa

Tras el lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia ha comentado en algunas ocasiones que ha recibido señales del cantante para hacerle saber que está bien; sin embargo, esta vez sorprendió a sus seguidores al revelar que buscó la ayuda de una médium para poder comunicarse con el hijo que tuvo con Joan Sebastián.

En un gesto que ha generado gran interés y debate entre sus seguidores, Maribel Guardia compartió públicamente la experiencia en la que buscó la orientación de una médium para establecer contacto espiritual con Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 de abril de 2023, y describió el encuentro con su hijo como una especie de “llamada telefónica”.

Maribel Guardia asegura que, en la sesión, Julián se hizo presente y no solamente le comentó que se encuentra tranquilo en el cielo, sino que además habló de una serie de acontecimientos recientes que no había forma que ella conociera.

“Fue como una llamada telefónica con Julián. Increíble. Me dijo mil cosas de Julián, de su bebé, de mi mamá. Me habló de un sombrero que no encontraba y que días después apareció junto con unos juguetes que le di al niño. Fue impresionante y la verdad sí fue sumamente sanador para mí”, dijo Maribel.

Maribel Guardia reveló que tomó la decisión de ir porque después de que se cumplió un año de la muerte de Julián Figueroa, tuvo una crisis que la hizo sentirse muy mal.

“La verdad, cuando se cumplió el año de su muerte, me sentía muy mal, me temblaba la mano, me iba de lado, y a partir de ese día me recuperé”, agregó.

Para finalizar, la famosa actriz y cantante confirmó que su hijo le aseguró que cuando llegue el momento de su fallecimiento él va a estar esperándola con una alfombra roja y que no va a parar de demostrarle el gran amor que le tiene.

“Me dijo: ‘Mamá, el día que te mueras, te voy a estar esperando con una alfombra roja. No te la vas a acabar de todo el amor que te voy a dar, pero bueno, ya Dios sabrá cuándo, solo Dios sabe”.

Mira aquí la entrevista de Maribel Guardia

