Héctor Herrera considera positiva la rivalidad entre la Liga MX y la MLS

El futbolista mexicano y jugador del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), Héctor Herrera, consideró que la rivalidad que se ha creado entre la Liga MX y el torneo de fútbol de los Estados Unidos ha resultado beneficiosa para ambas partes debido al incremento en el desarrollo deportivo de cada uno de los atletas que participan en estas actividades y destacó que ayudan a aumentar los valores de competencia y cordialidad entre todos.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN luego de la derrota del equipo de la Major League Soccer 1-4 ante el de la Liga MX en el All-Star Game; en sus declaraciones Herrera destacó que ambas ligas han logrado crear una simbiosis fundamental para impulsar el nivel competitivo de cada uno de sus equipos y esto al final apoya a las selecciones de sus países.

“Sí, está buena (la rivalidad), a mí me gusta, es algo que ayuda mucho al crecimiento de ambas ligas. Mientras no se salga de la competencia sana, creo que está bien”, expresó el mediocampista mexicano.

Para finalizar el jugador del Houston Dynamo afirmó que tiene una gran cantidad dentro de la Liga MX que también han jugado en la MLS y sostuvo que esto demuestra la importante unión que existe entre ambas partes para poder sacar las mejores versiones de cada uno de ellos.

“Al primero que vi fue a Jona (dos Santos) y es uno de mis mejores amigos en el fútbol, me dio muchísimo gusto verlo, a Charly (Rodríguez) también, a Andrés que tenía mucho tiempo que no lo veía, a ‘Chino’ (Huerta) que también me llevo muy bien con él, y bueno, conocer a los demás también fue bueno, hay muy buenos jugadores, tienen mucha calidad, son buena gente y eso creo que es muy importante”, concluyó Herrera.

