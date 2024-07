Incendio en parque al norte de California se extiende por 45,000 acres

Un incendio forestal que comenzó el miércoles por la tarde en un parque cerca de Chico, al norte de California, ha crecido de manera alarmante. Las llamas se expandieron rápidamente desde 6.465 acres hasta alcanzar 45.549 acres durante la noche. Hasta el último informe, el incendio estaba contenido en un 3%, según cifras de CalFire.

Asimismo, las autoridades del condado de Butte y del vecino condado de Tehama han emitido órdenes de evacuación. Se han instalado refugios para las personas y los animales afectados por el incendio. Sin embargo, no se ha informado cuántas personas se vieron afectadas por estas órdenes de evacuación, de acuerdo con CBS Sacramento.

De momento, la magnitud del daño causado por el incendio aún no está clara. Tampoco se sabe cuántas estructuras, si es que hubo alguna, fueron dañadas o destruidas. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado heridos o muertos a causa del incendio.

Más de 200 bomberos estuvieron en el lugar luchando contra las llamas. La causa del incendio está actualmente bajo investigación. Se ha especulado en las redes sociales, particularmente en TikTok, que las llamas pudo haber sido provocadas, . Sin embargo, tanto la policía de Chico como Cal Fire han declarado que, aunque están al tanto de estos rumores, no pueden confirmar nada en este momento.

Rick Carhart, portavoz de Cal Fire, aclaró que “no es algo de lo que podamos hablar en este momento. No tengo idea. Solo escuché rumores, no de ninguna fuente oficial”.

A pesar de la orden de evacuación, el Aeropuerto Regional de Chico continúa operando. Según el director del aeropuerto, Tom Bahr, el aeropuerto “sigue funcionando y sigue brindando servicios para combatir el incendio del parque”. El aeropuerto no tiene vuelos comerciales.

Con información de CBS News

