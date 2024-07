Jomari Goyso: detalles de la boda de Ángela Aguilar y Nodal

El pasado miércoles en horas de la noche se confirmó que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en un ceremonia bastante íntima realizada en México, y es que a través de las redes sociales se filtraron algunas fotos que sin duda causaron revuelo.

Jomari Goyso no solamente fue invitado al matrimonio, y es que también se convirtió en uno de los testigos de ese momento: “Hace un tiempito que lo sabía, no se lo dije absolutamente a nadie. A mucha gente le dije ayer que tenía COVID. Luzma fue un poco cómplice conmigo, es mi jefa, le dije: ‘Tengo algo muy especial con los Aguilar que me han invitado, me gustaría ir, déjame ir jefa y me dijo que sí”, dijo en Univision.

Durante una exclusiva realizada por ‘Despierta América’, el conductor de televisión desde el aeropuerto detalló que algo realizado para las personas más cercanas a la pareja de recién casados: “Llegué por la mañana al rancho, en familia, unas 45 personas. Fui a desayunar con Pepe, con Aneliz, y estuvimos todo el día disfrutando. Me parece una cosa brillante”.

“Ellos son los que tienen que revelar sus cosas, pero hay un momento muy bonito que a mí es cuando se me pararon los pelitos. Es cuando están Pepe y Ángela caminando y ponen la música de Flor Silvestre, entonces entiendes por un momento que no es solo tu amiga y una familia que yo quiero mucho, es una dinastía, es la nieta de Flor Silvestre, de Antonio Aguilar, es la hija de Pepe Aguilar, y se está casando con uno de los exponentes más importantes del regional mexicano”, dijo frente a las cámaras de Univision.

El experto en modas aprovechó para mencionar un detalle particular de los cantantes y es que se les nota el amor que se tienen: “Se aman, son dos personas que se aman. Estaban las dos familias”.

“Todo el mundo lloró. Hay momentos emotivos. Pepe lee algo muy bonito, les lee algo a los dos. Yo quiero mucho a Pepe, pero Pepe es un hombre muy directo, muy claro, entonces es esa magia que tiene Pepe para hacer muy honesto con lo que van a tener que pasar en la vida”, agregó Goyso.

