“Quiero ganar títulos aquí”: Hansi Flick fue presentado como entrenador del FC Barcelona

“Pude sentir desde el primer segundo cuando llegué al club que es impresionante”, fueron las primeras palabras de Hansi Flick como entrenador del FC Barcelona. Y es que este jueves se hizo la presentación oficial del alemán como nuevo técnico del equipo culé.

Flick llega al cuadro español con un contrato hasta 2026 y con el club pasando por un delicado momento financiero y deportivo. Por lo que el principal objetivo del estratega que ganó la Copa del Mundo con Alemania en 2014 como asistente, es ganar títulos con el club catalán.

“Es mi objetivo. Quiero ganar títulos aquí. No se va a cumplir solo con decirlo. Como he dicho antes, está bien ganar, pero primero tenemos muchos partidos. Paso a paso. En el fútbol siempre es bueno ganar títulos. Al final es mejor ganar que no. No me gusta entrenar a equipos que no disputen nada”, comentó el nuevo entrenador del club español.

Hansi Flick dando sus primeras palabras como entrenador del FC Barcelona. Crédito: AP

Uno de los primeros temas que tocó Flick en la rueda de prensa fue en el sistema táctico que pretende implementar en el FC Barcelona. Dejando claro que quiere un equipo bastante ofensivo.

“No estoy lejos de la idea de la que ha venido jugando el Barça. Quiero un equipo en el campo que sea activo. Con o sin balón, quiero que sea activo y que sepa que hacer. Marcar el ritmo del partido. Da igual que juguemos 4-3-3, 4-2-3-1. Queremos un fútbol ofensivo”, explicó.

Flick también tocó el tema del nivel de la plantilla actual y la mala noticia de la lesión de Ansu Fati. Quien había regresado de su préstamo y se perfilaba a ser una pieza a tomar en cuenta para esta temporada.

“Tenemos muchos jugadores en cada posición. Es una pena la lesión de Ansu porque estos tres días ha estado increíble y con una forma increíble y lo ha demostrado en el campo. Es una pena que no esté aquí”, comentó el entrenador.

Flick habló sobre Lamine Yamal

Sin duda la estrella de este Barcelona esta temporada será el joven extremo Lamine Yamal. Que con solo 17 años viene de hacer una excelente Eurocopa y guió a España a ganar el campeonato.

El nuevo entrenador del equipo también habló sobre lo importante que será Yamal y cómo deberá manejarlo para mantenerlo con los pies en la tierra.

“En el último año ha estado increíble. Paso a paso en este nivel y ha terminado muy bien en la Eurocopa. Los grandes jugadores siguen rindiendo y espero que siga así. También que mantenga los pies en el suelo. Está en el equipo y seguro que nos va a dar grandes momentos. Pero hasta él puede mejorar y eso nos incumbe a nosotros como técnicos”, enfatizó Flick.

La primera prueba de Flick como entrenador será este 30 de julio ante el Manchester City en Estados Unidos por el torneo de pretemporada. Mientras que oficialmente se estrenará en Liga española el 17 de agosto ante el Valencia.

