Julio César Chávez recuerda las estafas de Don King: “Me robó millones y millones de dólares”

El boxeador mexicano Julio César Chávez ha sido el gran referente de todos los tiempos del boxeo en México, y sabe que mucho le debe a Don King, el afamado promotor que le dio palestra a nivel mundial.

Sin embargo, también ‘El César del Boxeo’ no le tiene todo el mejor recuerdo, pues considera que le robó millones y millones, que le habrían tenido con aún mejor vida de lo que ya tiene.

Así lo confesó Julio César Chávez, quien recordó cómo el afamado promotor, Don King, le robó dinero a raudales durante su carrera, aprovechándose de la ignorancia del pugilista.

Ligados durante gran parte de la carrera del Gran Campeón Mexicano, llevándolo a las grandes marquesinas de Las Vegas y otras ciudades de Estados Unidos para cobrar en dólares, JC Chávez recuerda a Don King como “ladrón” por las enormes sumas que el promotor se quedó en los bolsillos.

Durante una charla en el podcast de Latin Lover, celebritie mexicana, el Gran Campeón Mexicano contó cómo fue que su dupla con Donald King (nombre real del promotor que hoy tiene 92 años) lo llevó a la ventanas internacionales nunca antes vistas en un pugilista mexicano, pero asegura que por su propia inexperiencia e ignorancia, Don King se aprovechó para robarle cifras millonarias de cada una de sus peleas.

“Tengo que agradecerle a Don King, aunque el pinche viejo me haya robado millones y millones de dólares. Si yo hubiera cobrado pago por evento cuando peleaba, yo vendía un millón o un millón y medio de PPV en casas”, confesó.

Hay que recordar que el padre de Julio César Chávez Jr fue un pugilista internacional que brilló con más de 90 peleas invicto, por lo que era un imán del marketing de los 80; y además, de las taquillas donde fuera que peleara; pero él mismo confesó que mucho de esas ganancias se fueron con problemas de alcohol, sexo, y drogas. Los tres enemigos de todo deportista o celebridad.

Aún así, asegura que pudo pasar menos problemas en su vida, de no haber sido robado por Don King

“Don King me decía: ‘Vas a cobrar $3 millones de dólares en tu próxima pelea’ y yo le decía: ‘Ni madres, quiero 5 o 6 millones, ni me des del pago por evento’. Yo por pendejo, no sabía, él me pagaba por la pura taquilla, por eso el viejo siempre gritaba: ‘I love you, Julio'”.

Chávez agregó que la mayor cantidad de dinero recibida fueron $10 millones de dólares, que en esa época era un monto irreal, pero no comparado con lo que hoy ganan boxeadores del nivel de Canelo Álvarez, quien ha intentado erigirse como el mejor de todos los tiempos en México, pero sin ese imán y carisma.

“Merecía mucho más de lo que cobraba, lo más que llegué a cobrar en una pelea fueron $10 millones de dólares, en dos o tres ocasiones, pero ve lo que ganan ahora en cada pelea”.

Seguir leyendo:

Julio César Chávez dirá presente en un nuevo videojuego de boxeo para PS5

Julio César Chávez estrenará reality show en Disney+ sobre su familia

Julio César Chávez le brinda su apoyo a Ryan García