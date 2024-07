Nadador mexicano Miguel de Lara fue descalificado en 100m pecho por un movimiento no permitido

Este sábado el nadador Miguel de Lara iniciaba su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo para el mexicano tuvo un mal sabor de boca este debut, pues fue descalificado en la prueba de 100 metros pecho.

De Lara inició su heat en el carril cuatro y terminó los 100 metros en el segundo lugar. Lo que le aseguraba un lugar para las semifinales de la prueba, sin embargo el nadador de 29 años se sorprendió cuando vio en la pizarra del evento que los jueces lo descalificaron.

Al inicio no se supo con exactitud el motivo de la eliminación de De Lara. Incluso el atleta declaró después a los medios que “voy a buscar una explicación. Estoy muy molesto y confundido. No entiendo”.

El nadador mexicano expresó su molestia por la descalificación. Crédito: AP

“Repasó la prueba en mi cabeza y no entiendo por qué me descalificaron. No veo ninguna falla, no entiendo. Voy a buscar una explicación”, completo de Lara en palabras a los medios.

¿Por qué descalificaron a de Lara?

Aunque en un principio los jueces no fueron claros con el motivo por el que se eliminó a de Lara el Comité Olímpico Mexicano informó poco después a los medios la razón de la descalificación.

Y es que Miguel de Lara habría realizado un movimiento no permitido justo antes de tocar la plataforma. Se trató de una patada que no es válida en el estilo pecho, aunque sí en el estilo mariposa.

Una toma de video en el fondo de la piscina, al momento que el nadador mexicano termina la prueba de 100m pecho, fue suficiente para determinar la descalificación de Miguel de Lara de la prueba en Juegos Olímpicos.

“Tuvo una patada diferente a la de la prueba, en lugar de hacer todo el tiempo pecho. En un momento hizo la de delfin, como de mariposa, ese momento lo revisaron y ahí es donde lo descalifican”, explicó Mariajosé Alcalá, presidenta del COM.

