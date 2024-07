Nadal vs. Djokovic encenderá el tenis en París 2024

Rafael Nadal se mostró dispuesto a enfrentarse al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda del torneo olímpico de París 2024, a pesar de reconocer que atraviesa un momento de incertidumbre en su carrera.

El español sufrió para asegurar su victoria contra el húngaro Marton Fucsovics, pero logró clasificar a la siguiente ronda. “Voy a intentarlo, estoy disfrutando de la experiencia”, comentó Nadal sobre su próximo encuentro con Djokovic, un rival al que usualmente enfrentaba en rondas finales de otros torneos.

“Normalmente, cuando jugábamos estos partidos, eran en las rondas finales por algo realmente importante. Estos son los Juegos Olímpicos y cada partido es crucial, sin duda alguna. No estoy seguro del nivel al que podré jugar, así que voy a esforzarme al máximo para realmente ponerle dificultades a Novak; pero es un poco incierto lo que pueda suceder”, explicó Nadal.

“Siempre procuro mantener la actitud necesaria y, si llega la inspiración, que me encuentre trabajando. Ahí estaré, intentando dar lo mejor de mí para que sea una noche especial en un ambiente mágico”, confió el ganador de veintidós títulos de Grand Slam.

Nadal explicó su situación física actual y la decisión de participar en el torneo individual. “El sábado decidimos, junto con mi equipo, jugar este partido. Es cierto que tuve que parar un día por un problema en el aductor largo, y las pruebas mostraron una pequeña lesión. He trabajado mucho con fisioterapia estos días y creo que está aguantando. Sin embargo, tengo la incertidumbre de cómo reaccionará el músculo. La lesión es muy pequeña y parece que no afecta directamente mis movimientos. Por lo tanto, soy relativamente optimista”, señaló.

“El sábado tenía dudas sobre si debía reservarme solo para el doble, pero decidí probar. Creo que ha ido bien y espero que el lunes me levante sin contratiempos y pueda competir en buenas condiciones”, indicó Nadal.

El catorce veces campeón de Roland Garros reconoció las dificultades que enfrentó para ganar su partido contra Fucsovics.

“Jugué un muy buen primer set, de un nivel superior al que venía mostrando últimamente. Después, no pude mantener esa intensidad y ritmo de juego; bajé el nivel, lo que permitió a mi oponente ganar confianza y complicar el partido. Al final, encontré la manera de recuperar mi nivel y estoy feliz por ello porque me da la oportunidad de volver a jugar el lunes, un partido que me ilusiona, aunque soy precavido”, añadió.

