Elecciones en Venezuela: ¿con cuántos votos dice María Corina que ganó Edmundo González?

La líder opositora María Corina Machado afirmó que el exembajador Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales en Venezuela, desafiando así los resultados del Consejo Nacional Electoral, que señalan que supuestamente el socialista Nicolás Maduro obtuvo la victoria.

¿Cuántos votos habría obtenido Edmundo González?

Sin embargo, y ante la opacidad y graves denuncias de irregularidades, la dirigente aseguró el lunes que Edmundo González obtuvo, con el 73% de las actas que asegura tener, un total de 6.275.182 votos, mientras que Nicolás Maduro apenas alcanzó el apoyo de 2.759.256 de ciudadanos.

“Tenemos el 73,20% de las actas y, con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia. La diferencia fue tan grande, tan grande, la diferencia fue apabullante, la diferencia fue en todos los estados de Venezuela”, declaró Machado en una rueda de prensa.

La opositora mencionó que todas estas actas han sido comprobadas, contabilizadas y digitalizadas. Esta información se ha publicado en una página web para que los ciudadanos venezolanos y los líderes del mundo puedan acceder y comprueben la posible derrota del chavismo.

Vamos a plantearlo a la inversa. Cojamos el número total de votos que hay (10.058.774) y apliquemos los porcentajes con un decimal.



¿Qué resultado nos da? Estas cifras. Que si redondeamos dan… exactamente el número de votos por opción que mostró el boletín del CNE. pic.twitter.com/grVboh9w7t — Víctor García de la Vega 🌹🇪🇺 (@victorgdlv) July 30, 2024

Este martes, aunque no precisó cifras, la líder María Corina Machado anunció que la oposición democrática tiene más del 84% de las actas, mientras que el Consejo Nacional Electoral sigue sin presentar las pruebas que respalden el “triunfo” del dirigente chavista.

En una concentración en una sede de las Naciones Unidas en Caracas, retó al Consejo Nacional Electoral publicar las actas.

“Violencia es ultrajar la verdad, pretender desconocer la soberanía popular; no crean que nadie va a aceptar ahora, que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que desde aquí retamos al Consejo Nacional Electoral que entregue las actas de una vez por todas”, manifestó la dirigente.

Cuestionó que las autoridades electorales se tarden en la publicación de los resultados. “Ahí está la verdad del triunfo de Edmundo González. Y les decimos que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian, la soberanía popular no se negocia. Lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz y con garantías para todas las partes y nuestro presidente electo así lo ha dicho de manera clara”.

Retamos al CNE a que entregue las actas!!



¿Cuál es el miedo? Nosotros lo hicimos con la gente. pic.twitter.com/8Bu59dWMPZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 30, 2024

