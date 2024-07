Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela pide cárcel para Edmundo González y María Corina

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, exigió cárcel el candidato Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado. En un alterado discurso que dio este martes en el Hemiciclo de Sesiones del Palacio Federal Legislativo, en Caracas, acusó a los opositores de intentar provocar una guerra civil en el país.

El funcionario, sin embargo, no mencionó el silencio y la falta de pruebas por parte del Consejo Nacional Electoral que confirmen que Nicolás Maduro realmente ganó en las presidenciales del domingo pasado.

“Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefes no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela”, dijo.

El candidato presidencial Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado en una concentración en Caracas este martes. Foto: Matias Delacroix / AP

Jorge Rodríguez además acusó a Edmundo González de conocer supuestos planes para desestabilizar a Venezuela y afirmó que el comando de campaña ConVzla estaba conformado para una “acción violenta”.

Según el funcionario, las protestas que se registraron en Caracas el lunes, incluso en barrios que en años anteriores solía ganar el chavismo, estaban planificadas. Las han calificado de terroristas.

“Con el fascismo no se puede tener contemplación, no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales, no se le perdona. Al fascismo, cuando se le perdonó, casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad. Cuando los ingleses hablaron con Hitler, generaron una guerra de más de 30 millones de europeos asesinados; con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público”, manifestó.

Asimismo, llamó “malandros drogadictos” a jóvenes que participaron en las movilizaciones en la ciudad capital y aseguró que les pagaron $40 dólares para que cometieran esos actos.

Urgente. Jorge Rodriguez, uno de los terroristas de más alto perfil de la dictadura venezolana, acaba de pedir el encarcelamiento de Maria Corina Machado y Edmundo González Urrutia.



Será el peor error de sus vidas. pic.twitter.com/B44xtK8KgJ — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2024

