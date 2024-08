Tormenta tropical Carlotta podría convertirse en huracán, ¿afectará a Estados Unidos?

En las últimas horas, la depresión tropical Tres-E ha evolucionado rápidamente, convirtiéndose en la tormenta tropical Carlotta durante la tarde de este miércoles.

Según el informe de la Comisión Nacional del Agua de México(Conagua), esta tormenta se encuentra en una trayectoria que la acerca peligrosamente a territorio mexicano y se espera que se fortalezca en los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) ha indicado que Carlotta tiene altas probabilidades de convertirse en huracán para el final de esta semana. “Se pronostica un fortalecimiento adicional durante los próximos días, y ahora se anticipa que Carlotta se convertirá en huracán el viernes”, afirmó la dependencia.

Este pronóstico genera preocupación tanto en México como en EE.UU., ya que su trayectoria podría afectar directamente a ambos países.

Carlotta podría convertirse en un huracán de categoría 2. (Foto: Gerry Broome/AP)

El último reporte de Conagua ubicaba a Carlotta a 480 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 500 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, la tormenta presenta una amenaza creciente, lo que ha llevado a las autoridades a preparar alertas correspondientes.

Las autoridades han advertido que Carlotta podría causar condiciones adversas en varias regiones costeras de México. En particular, se anticipan vientos con rachas de 40 a 60 km/h, oleaje de 1 a 2 metros de altura y posibles trombas marinas en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán.

Los estados de EE.UU. que se verían afectados por la tormenta Carlotta

En caso de que Carlotta se fortalezca y siga su trayectoria hacia el norte, afectando potencialmente territorio estadounidense. De momento, dado que la tormenta tropical Carlotta permanecerá en mar abierto, el NHC prevé que el fenómeno no tocará tierra en EE.UU. Por lo tanto, no hay advertencias de clima para la costa oeste, ya que no se espera que tenga un efecto significativo en el país.

La temporada de huracanes en el Pacífico es un periodo de gran actividad meteorológica, y Carlotta es un recordatorio de la necesidad de estar siempre preparados. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, y es esencial que la población costera mantenga la calma y siga las indicaciones de las autoridades para garantizar su seguridad y bienestar.

Sigue leyendo:

* Nueva ola de calor extrema azotará Estados Unidos: Medidas de prevención y pronósticos

* Qué es la Piscina cálida del Pacífico occidental que contribuyó a que Otis se convirtiera en un devastador huracán de categoría 5

* Pronostican para este 2024 una temporada de huracanes en el Atlántico altamente activa