Venezuela necesita de tu apoyo

Estaba tratando de dar con la forma más precisa de describir cómo se sienten los venezolanos esta semana, cuando estas palabras arribaron por mi WhatsApp desde Caracas:

“Con la esperanza a mil… a pesar de todo.”

Así estamos. Agarrados a la esperanza, a pesar de todo, mientras esperamos que Nicolás Maduro revoque el fraude y reconozca su colosal derrota electoral.

En Venezuela todos sabíamos que el camino para derrocar a este régimen tan atornillado en el poder sería largo y desmoralizante.

Pero saberlo es una cosa y vivirlo es otra. Han pasado apenas unos días desde la elección, y debo admitir que esta lucha se siente duramente cuesta arriba.

¿Y si esta vez tampoco logramos nada?

Esa es la voz del miedo que quieren sembrarnos, y que necesitamos calmar colectivamente.

Por eso necesitamos de tu ánimo y respaldo para seguir exigiendo que se reconozcan los resultados de esta elección, aunque el régimen trate abiertamente de socavarnos con mentiras y silenciarnos con violencia.

No nos digas que no se puede, que los autócratas no caen con votos ni refranes bonitos, que para qué votamos si sabíamos que esto iba a pasar.

Lo que necesitamos es que todos levanten la voz, dónde y cómo les sea posible, para denunciar el descarado fraude electoral que ha ocurrido en Venezuela.

En esta campaña todo cuenta: Cada mensaje de apoyo en X, cada post en Instagram o Facebook, cada palabra de aliento.

Lo que pasó en Venezuela el 28 de julio debe inspirar a toda América Latina.

En un ambiente de extrema intimidación y represión, millones de venezolanos se organizaron — sin recursos y sin acceso a medios tradicionales– no solo para sacar a la gente a votar, sino para resguardar y documentar su voto.

Tal movilización social y unión cívica es impresionante, sin precedentes y muy conmovedora en una nación históricamente dividida por un profundo clasismo y racismo estructural, del que éste régimen supo aprovecharse para crear más polarización.

Pero si nuestras diferencias nos caracterizaron antes, ahora a los venezolanos nos definen nuestras similitudes. Venezuela sí cambió. La gente buena, que somos la gran mayoría, estamos unidos tras un liderazgo fuerte y en la visión de una nación libre que permita la reunificación familiar. Queremos volver, pasar diciembre con nuestras familias, y sobre todo queremos cerrar este capítulo de sufrimiento y dolor.

A pesar de nuestra determinación, el miedo visita de vez en cuando para recordar que mientras nosotros peleamos por la verdad con actas en mano, ellos pelean con militares y colectivos armados.

Sí, da mucho miedo. Pero ese miedo también obliga a seguir. No hay otra opción porque Maduro sólo podrá gobernar a este pueblo que tan valientemente se atrevió a desafiarlo el domingo con más militarización, represión y violencia.

Así que, aunque suene trillado, hay que repetirlo tantas veces como sea necesario: Esto es hasta el final.

Vienen días tensos y duros para Venezuela. Por favor levanta tu voz y únete a este grito por denunciar el fraude electoral. Cada palabra, cada repost cuenta. Ayúdanos a alcanzar este cambio que, aunque quieren hacernos creer que es imposible, está más cerca que nunca.

Maibe Ponet es una comunicadora social venezolana y ex editora de Opinión de El Diario. @maibeponet