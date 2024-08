Revelan que Luis Miguel prohíbe a trabajadores externos que lo miren a la cara

Para nadie es un secreto que Luis Miguel se ha convertido en uno de los artistas latinos de mayor prestigio y reconocimiento en todo el mundo. Sin embargo, y debido a su indiscutible fama y presencia, resulta cada vez más difícil captarlo en su entorno natural: visitando algún restaurante, posando en algún atractivo turístico o caminando tras bambalinas.

Aunque pareciera lógico que el cantante no es visto en estos escenarios porque simplemente no hace este tipo de actividades, lo cierto es que el “Sol de México” es sumamente complicado de capturar debido a una razón más particular: prohíbe al staff de los escenarios en donde se presenta que lo vean.

De acuerdo con lo revelado por el medio La Razón, el intérprete de “La Incondicional” puso como condicionante, para sus presentaciones en la ciudad de Marbella, como parte del Starlite Festival, que nadie del personal que trabaja detrás del escenario lo viera a la cara. Incluso, se mencionó que si alguna persona violaba esta regla, el mexicano podría cancelar su presentación.

¿Por qué no le gusta a Luis Miguel que lo vean a los ojos?

De acuerdo con lo revelado por trabajadores de otros países, el mexicano, incluso, ha hecho que sus colaboradores firmen contratos de confidencialidad con la cláusula de que nadie lo vea a los ojos.

Según lo mencionado, la razón por la que el artista ha adoptado esta acción es debido a sus actitudes de divo, su comportamiento enigmático y sus manías raras: “Nadie podía mirarlo, porque no le gustaba. Era llegar y todos se tenían que dar vuelta hacia la pared. Además pedía que, cuando alguien lo viera por un pasillo, se tenía que girar hacia el otro lado”.

¿Qué otras reglas puso Luis Miguel en Marbella?

Según lo recogido por el mismo medio, a través de testimonios de trabajadores del festival español, el también actor exigió que nadie a su alrededor fumara, además de que les fueron retirados los celulares.

De igual manera, se reveló que Luis Miguel pidió que se evitara el tráfico, ocasionando cortes en la circulación, además de exigir que el estacionamiento “platino”, donde permanecen vehículos para los conciertos, permanezca vacío.

Luego de su paso por España, con presentaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, entre otras, el mexicano volverá a su país para ofrecer un gran número de conciertos en algunos de los sitios más importantes de México.

Finalmente, y luego de más de un año de iniciar su gira, el cantante latino pondrá punto final a su gira el próximo 25 de noviembre en la ciudad de Toluca, Estado de México.

