Brahim Díaz confesó que Colombia, Uruguay y Brasil le sorprendieron en la Copa América

La Copa América 2024 no fue ajena para estrellas del Real Madrid como Brahim Díaz. Semanas después de finalizado el torneo que se disputó en Estados Unidos, el extremo confesó que Colombia, Uruguay y Brasil fueron las selecciones que más le sorprendieron.

En una entrevista exclusiva para el Diario de Nueva York, Díaz reveló que su amor por el fútbol lo llevó a seguir de cerca el certamen a pesar de la notable diferencia horaria. Antes de partir con el Real Madrid a la pretemporada que ya disputan en Estados Unidos, el marroquí no dudó en reconocer que la Copa América es un espectáculo de envergadura.

“Con la diferencia de horario hay algunos partidos que eran más difíciles, pero sí que he estado viendo. Me gusta el fútbol, me encanta. En la Copa América la verdad es que siempre hay buenos partidos y selecciones”, señaló desde España.

¿Qué dijo Brahim Díaz de Colombia y James Rodríguez?

Brahim no tuvo problema en mostrarse como un enamorado del fútbol que desplegó la selección cafetera durante la Copa América. “Me sorprendió evidentemente, como a todos, Colombia. Es una gran selección. Hizo un fútbol muy bueno y muy bonito”, confesó antes de mencionar el gran torneo que se mandó James Rodríguez.

El volante colombiano jugó en el Real Madrid desde 2014 hasta 2020. Desde entonces, su carrera no ha vuelto tener un pico tan alto. Sin embargo, el Copa América 2024 ocurrió de nuevo. James vivió una segunda juventud y llevó a Colombia a la final con seis asistencias y un gol. “Un amigo que coincidió conmigo, James también. Me alegró mucho de ver cómo estaba de bien”, dijo.

La Uruguay de Fede Valverde

Otras de las selecciones que Brahim Díaz siguió de cerca fue a la celeste de su amigo y compañero Federico Valverde. El extremo merengue dio una pequeña mención de honor a los charrúas.

“Evidentemente, Uruguay por Fede Valverde, que es un gran amigo”, puntualizó sobre el tercer lugar obtenido por los dirigidos por Marcelo Bielsa, que fueron una de las selecciones favoritas.

“Brasil tuvo mala suerte”

Si Colombia y Uruguay sorprendieron a Díaz por su gran estado de forma y buen estilo de juego, Brasil lo hizo por todo lo contrario. La Canarinha fue una de las decepciones del torneo a pesar de haber llegado a los cuartos de final.

No obstante, Brahim confeso para el Diario de Nueva York que todo se resume al factor de la mala suerte durante el torneo. El futbolista del Real Madrid considera que la ‘Verdeamarela’ tiene un equipo muy completo con grandes individualidades.

“Brasil tuvo mala suerte porque tiene un equipazo y dan mucha guerra como siempre lo hacen porque crecen con el balón en los pies”, opinó.

Sigue leyendo:

· Brahim Díaz calienta El Clásico en Estados Unidos: “Real Madrid tiene que ganar siempre”

· Puertorriqueño debutó con Real Madrid en derrota ante AC Milan en Estados Unidos

· Barcelona se adueñó del ‘Clasico’ ante Real Madrid en el MetLife Stadium