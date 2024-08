Así María Corina Machado recuerda el día en que Chávez le dijo “águila no caza moscas”

La líder opositora María Corina Machado recordó el día en el que confrontó al fallecido presidente Hugo Chávez, quien respondió con la frase “águila no caza moscas”, haciendo alusión a que no desperdiciaría su tiempo en discusiones con una diputada a la que él consideraba de menor relevancia política.

Machado, en entrevista con el puertorriqueño Chente Ydrach, señaló que esto ocurrió en el año 2012, en la presentación de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional, donde estaba presente el cuerpo diplomático, el alto mando militar, los gobernadores y seguidores de Hugo Chávez en las tribunas.

“Empezó a hablar, hablar y hablar; y obviamente a mentir, a insultar y a provocarme, me llamaba por mi nombre (de forma despectiva), se metía con mi familia. E hizo algo que no estaba previsto en un evento protocolar como este y empezó a darle la palabra a distintos diputados”, recuerda.

“Hubo un momento que dijo algo que para mí fue inconcebible, metiéndose con el tema de la comida, (diciendo) que él promovía la inversión y la producción privada, en un momento donde las mujeres venezolanas estaban desesperadas por un litro de leche porque no había qué llevar a las casas. Y yo dije ‘no puede ser’ y me paré y hablé”, agregó.

Machado, quien actualmente es la dirigente opositora con más popularidad en Venezuela y quien acompaña al candidato presidencial Edmundo González, dijo que “le salió del alma” el reclamo que le hizo al entonces presidente y afirmó que sentía que ella estaba hablando por millones de venezolanos.

¿Qué le dijo María Corina Machado a Hugo Chávez?

En medio del extenso discurso del gobernante socialista, María Corina Machado le exigió que aceptara un debate y cuando le pusieron el micrófono para que tomara la palabra, manifestó:

“Tenemos ocho horas escuchándolo a usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres venezolanas. Hemos llegado al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay madres que van a bodegas y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen qué llevar a sus casas”.

Hugo Chávez gozaba de alta popularidad. Foto: Ariana Cubillos / AP

“Este es el momento de darle respuestas al país. Queremos una Venezuela de solidaridad, de justicia, de superación. ¿Cómo puede hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar?”, expresó.

Para ese momento, María Corina Machado se enfrentaría a las elecciones primarias de la oposición, que finalmente perdió ante el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski.

Las palabras de Machado calaron en el mandatario fallecido, quien posteriormente rechazó que la exdiputada a la Asamblea Nacional lo haya llamado ladrón, y en plena transmisión en vivo y obligatoria en todos los canales de televisión y emisoras radiales del país.

“Primero, le sugiero que gane las primarias. Es lo primero que tiene que hacer porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho, pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó, ladrón delante del país, no la voy yo a ofender, águila no caza moscas, diputada”, respondió Chávez en medio de los aplausos y gritos de sus seguidores.

María Corina Machado actualmente es la líder opositora con mayor apoyo de los venezolanos. Foto: Henry Chirinos / EFE

“Es lamentable que usted tome la palabra para llamar al presidente de la República ladrón”, siguió.

¿Cómo se sintió María Corina Machado después?

En la entrevista con Chente Ydrach, la líder opositora de Venezuela reconoció que no podía creer lo que le había dicho al presidente. “Lo que vi fue que todo el mundo se me apartó porque era la primera vez que alguien le decía la verdad a Chávez, con respeto, porque yo nunca le he faltado el respeto a nadie, pero la verdad. Y lo que pensé fue ‘de aquí no salgo viva'”, dijo.

Admitió también que haber confrontado a Hugo Chávez algunos sectores del chavismo nunca se lo perdonaron.

“Nadie había desafiado a Chávez así, pero era la verdad. Y hoy, cuando voy por la calle en Venezuela, todavía hay gente que se acuerda de ese momento y eso fue como un clic, como un cambio en el sentido de que ‘el rey está desnudo'”, contó.

