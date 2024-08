1 de cada 6 estadounidenses duda que una mujer pueda con el trabajo de presidenta

ResumeTemplates.com, el sitio para elaborar currículums en línea, encuestó a 1,306 adultos estadounidenses para preguntarles sobre sus percepciones de las mujeres en puestos de liderazgo, ahora que la vicepresidenta Kamala Harris es la probable candidata presidencial demócrata.

La encuesta reveló información sobre los actuales sesgos de género presentes en la política y los lugares de trabajo de Estados Unidos.

Aspectos destacados del estudio:

· El 16% de los estadounidenses encuestados no cree que una mujer sea capaz de ser presidenta de Estados Unidos.

· Las razones más citadas son la creencia de que las mujeres no son tomadas tan en serio y que son demasiado emocionales.

· 4 de cada 10 estadounidenses que probablemente no votarán por Harris dicen que su género juega un papel en su decisión.

· El 39% de los encuestados dice que los hombres son líderes más eficaces que las mujeres.

· Los encuestados creen que los hombres tienen más confianza en sí mismos, toman mejores decisiones, manejan mejor los conflictos y son más profesionales que las mujeres.

Cuando se les pregunta sobre la capacidad de una mujer para ser presidenta de los EE.UU., el 62% de los ciudadanos estadounidenses dice que las mujeres son extremadamente capaces (22%) o muy capaces (40%), mientras que el 22% cree que las mujeres son solo moderadamente capaces. En contraste, el 15% piensa que las mujeres no son muy capaces (10%) o nada capaces (5%) de ser presidentas.

“Aunque todavía hay gente que cree que las mujeres no son aptas para el liderazgo, hay una cantidad significativamente mayor de personas que lo creen. Si esta encuesta se hubiera realizado hace 30 años, creo que los resultados habrían sido muy diferentes. Debemos reconocer que los tiempos están cambiando y las percepciones de las personas están cambiando de manera positiva”, dice Julia Toothacre, estratega profesional principal de ResumeTemplates.com.

Según el sondeo, las principales razones para creer que una mujer no sería capaz de ser presidenta son que las mujeres no son tomadas en serio (50%), son demasiado emocionales (48%), enfrentan prejuicios y discriminación (35%), no son lo suficientemente asertivas (29%) y el trabajo es demasiado estresante para una mujer (28%).

Las mujeres son más propensas a decir que las mujeres no son tomadas lo suficientemente en serio para ser presidentas (57%), mientras que los hombres son más propensos a decir que las mujeres son demasiado emocionales (55%).

“Dado que hay países en todo el mundo que no valoran a las mujeres, puedo entender por qué algunos estadounidenses sienten que una presidenta no sería tomada en serio como un hombre. Pero ¿demasiado emocional? Yo diría que las mujeres tienen más control de sus emociones que la mayoría de los hombres, especialmente las mujeres de alto perfil. Si bien las mujeres tenemos más altibajos biológicos que los hombres, nos hemos pasado la vida gestionándonos a nosotras mismas y a los demás”, dijo Toothacre.

Para más detalles sobre la encuesta y su metodología, ingrese aquí.

