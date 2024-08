Belinda causa revuelo por su nueva apariencia

La cantante Belinda ha vuelto a acaparar la atención de sus seguidores, esta vez por una sorprendente transformación en su look. La también actriz mexicana ha decidido decolorar sus cejas, un cambio que ha generado una avalancha de reacciones en las redes sociales.

La nueva apariencia de la intérprete se debe al próximo lanzamiento de su sencillo “La Mala”, que saldrá con su respectivo videoclip.

“Este año ha sido el más arriesgado de mi vida en cuanto a cambios de look. Antes no me hubiera atrevido a decolorarme el pelo verde, rojo, y ahora hasta las cejas. Gracias a esta nueva etapa y estas canciones por inspirarme y hacerme una mujer sin miedo”, expresó la cantante en un mensaje que difundió en una historia de Instagram, donde se le ve mostrando su nuevo look.

El nuevo estilo de Belinda, que incluye cejas en un tono mucho más claro que el color natural de su cabello, ha sido objeto de debate entre sus fans. Mientras algunos elogian su audacia y originalidad, otros han expresado su sorpresa y desaprobación ante este cambio tan radical.

Sin duda alguna, Belinda, conocida por su capacidad para reinventarse y explorar nuevas tendencias, ha demostrado una vez más que no teme experimentar con su imagen. Este giro en su estilo ha sido interpretado como una declaración de su personalidad y su habilidad para mantenerse relevante en la industria del entretenimiento.

Por si no fuera suficiente, la cantante también compartió un video en su cuenta de Instagram para anunciar la fecha de lanzamiento de “La mala”, el cual se estrenará el próximo el 15 de agosto, día en el que Belinda estará de festejo por su cumpleaños número 35.

“Son las historias, los mitos, las fantasías y las diversas versiones que han inventado sobre mí las que han hecho que nazca: ‘LA MALA’”, escribió Belinda al pie de la publicación donde aparece mostrando parte del proceso de la realización del clip y comentando que el tema tiene que ver con que algunas personas piensan que Belinda es mala y no tiene corazón. Además de asegurar que está inspirada para que las mujeres se sientan poderosas al dedicarle a cualquier persona esa canción.

