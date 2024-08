Clarissa Molina aclara si su corazón ya está ocupado

Clarissa Molina habló de su vida personal y tiene claros sus deseos a futuro, tales como formar una familia y lograr balancear todo con su profesión. Su enfoque honesto sobre el amor y la búsqueda de su “media naranja” en este momento de su vida es sorprendente. Además, valora la autenticidad en cada aspecto de su existencia, y que está abierta a las posibilidades que el futuro le pueda traer.

“De aquí a 10 años me gustaría tener una familia, tener ese balance que es tan difícil encontrar en este medio, pero me gustaría encontrar este balance nivel de familia y a nivel profesional. Esta vida es bien corta, yo no soy más que nadie, todo el mundo es diferente, nadie es igual“, dijo en exclusiva para ‘People en Español’.

Durante la entrevista, la dominicana aprovechó para manifestar que su corazón por el momento no está ocupado, pero lo hará saber cuando sea así: “(Estoy) solterita, solterita. Te aviso cuando llegue”.

Clarissa Molina habló abiertamente de su corazón luego de haber terminado con Vicente Saavedra. Crédito: Paola Janice Machado | Mezcalent

Molina se encuentra viviendo un momento emocionante de su carrera con su propia línea de ropa y siendo una de las presentadoras resaltantes de “El Gordo y la Flaca”, no hay duda de que ha logrado un gran nivel de éxito en el mundo del entretenimiento. Su participación en la película “Perdiendo el Juicio” junto a Shalim Ortiz y Marko es otra prueba de su versatilidad y dedicación como artista.

“Estoy trabajando en contenido nuevo para la gente conectándome con todo el público porque si he dejado de hacer muchos videos como hacía antes. Me siento bendecida. Me encanta lo que hago, la parte divertida de mi vida es mi trabajo“, añadió para ‘People en Español’.

Clarissa Molina habló de su nueva película

“Estoy súper contenta y lista para estrenar Perdiendo el Juicio, una película que grabamos ya aproximadamente un año y cuatro meses. Ansiosa de que la gente pueda verla, que la gente se pueda reír, que la gente se pueda llorar, que la gente pueda reflexionar y que vean el trabajo tan lindo que se logró en escena”, dijo en exclusiva para ‘¡HOLA! AMÉRICAS’.

“Trabajar en esta producción ha sido una experiencia increíble. Estoy emocionado de compartir esta historia con el público, construida con el trabajo de grandes actores y poder lucir en este largometraje la belleza del Cibao me llena de mucha satisfacción. Espero que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola”, expresó el director Frank Perozo a la mencionada revista.

Sigue leyendo:

· Vicente Saavedra, ex de Clarissa Molina, celebra su primer año de noviazgo con modelo venezolana

· Cuando salió de Nuestra Belleza Latina, Clarissa Molina no tenía ni una cama para dormir, hasta que un ángel llegó a su vida

· Clarissa Molina es reconocida en República Dominicana con la revelación de un mural en su honor