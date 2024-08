Hispano posible sospechoso de estrangular a joven de Colorado que conoció en Snapchat

Una joven de 18 años murió a causa de ser estrangulada, presuntamente por un hombre hispano a quien conoció a través de Snapchat. El sheriff del condado de El Paso en Colorado, informó que una persona llamó al 911 luego de no saber nada de su amiga. Cuando los oficiales llegaron al domicilio, encontraron a la chica muerta, con ropa la interior en los tobillos y sangrando de una oreja.



“El Centro de Comunicaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, recibió una llamada al 911 solicitando una verificación de bienestar en la cuadra 13000 de Halleluiah Trail en la zona no incorporada del Condado de El Paso. La persona que llamó informó que una mujer en la residencia no respondía“, informó el sheriff a través de un comunicado.



El personal médico del Departamento de Bomberos de Falcon respondió e intentó tomar medidas para salvar la vida de la mujer, pero no tuvieron éxito, fue declarada muerta en el lugar y su cuerpo lo trasladaron a la Oficina del Forense del Condado de El Paso.

Oficiales arrestan al sospechoso

Después de que los oficiales realizaron entrevistas con los vecinos e hicieron algunas pesquisas, señalaron como el presunto responsable de la muerte a Jorge Meza Alarcón, de 26 años, quien fue localizado a unas 3 millas del domicilio en donde ocurrió el accidente fatal.

“Los detectives establecieron una causa probable para acusar a Jorge Meza Alarcón Jr., de asesinato en primer grado”, confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso.

En los documentos oficiales que fueron obtenidos por Colorado Springs Gazette, explican que los agentes encontraron a la víctima identificada como Annabelle Floren Wyant, de 18 años, dentro de la casa, con sangre cerca de su oreja y con sus pantalones y ropa interior en sus tobillos.

Conoció a la víctima en Snapchat

Uno de sus amigos le dijo a la policía que había dejado a Floren Wyant en la casa alrededor de la 1:00 a.m. para “cobrar dinero” de Meza Alarcón. La víctima le pidió al amigo que se mantuviera en contacto por mensaje de texto, según se informa en la declaración jurada.

Cuando el amigo dejó de saber de ella después de unos 90 minutos, llamó a la policía, dijo el mismo diario.

Después de encontrar al sospechoso que fue arrestado, Meza Alarcón le dijo a los detectives que conoció a Floren Wyant por Snapchat y que iba a pagarle por tener sexo.

El hombre dijo que ella lo atacó

El hombre dijo que cuando se vieron, ella supuestamente lo golpeó con algo, “posiblemente un teléfono”, que lo dejó inconsciente, luego según explicó que despertó a unas tres millas de distancia y llamó al 911 para denunciar la agresión, esto dice la declaración jurado que compartió Colorado Springs Gazette.

Meza, quien tenía visibles golpes en la cara, declaró tener miedo de que Floren Wyant lo atacara, así que “le aplicó una llave de piernas”, pero luego pasó a una llave de estrangulamiento, para después salir de la casa, sin verificar que la joven había quedado inconsciente, se lee en el comunicado.

En la cárcel con fianza de un millón

Jorge Meza se encuentra en la cárcel del condado de El Paso, con una fianza de un millón de dólares. Según documentos oficiales, tiene una audiencia judicial programada para el jueves 8 de agosto.

“Esta sigue siendo una investigación activa. Si tiene alguna información relacionada con este incidente, llame a la línea de información de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso al 719-520-7777“, enfatizó en el comunicado el sheriff.

