Atleta francesa le propone matrimonio a su pareja posterior a su participación en los Juegos Olímpicos

La atleta francesa Alice Finot terminó dejando una de las imágenes más emotivas en lo que va de los Juegos Olímpicos de París 2024 luego que este martes se animara a proponerle matrimonio a su pareja que estaba en las gradas.

Aunque Finot no pudo hacerse con uno de los tres puestos del podio, en lo que fue la competencia de 3,000 metros con obstáculos femenino, pudo haber conseguido la pareja del resto de su vida al saldarse la propuesta con el sí tras arrodillarse frente a su novio.

Su novio, llamado Bruno Martínez Bargiela y que se vio completamente sorprendido por la proposición, se descompensó emocionalmente ante la sorpresa pero una vez que pudo retomar la calma terminó asintiendo y haciendo estallar en aplausos y vitores al público que tenían a su alrededor.

En cuanto a la propuesta de Finot fue otro punto que llamó la atención, pues lo hizo con un pin olímpico, en lugar del común anillo de compromiso, y posterior a haber quebrado el récord europeo de la competencia (8:58.81), deteniendo el reloj en 8:58.67.

Sobre la propuesta Finot explicó que ya lo había tenido en mente y que se trazó como meta que solo en caso de terminar por debajo de los nueve minutos era que se le iba a proponer a su novio.

“Me dije a mí misma que si corría menos de nueve minutos, sabiendo que el nueve es mi número de la suerte y que llevamos juntos nueve años, entonces le pediría matrimonio. No me gusta hacer las cosas como todo el mundo. Como él no lo había hecho todavía, me dije a mí misma que tal vez dependía de mí hacerlo. Así que le di a mi novio un pin que llevaba conmigo corriendo… En él, dice: ‘El amor está en París'”, comentó al respecto Finot.

Esta no es la primera proposición que se ve en los Juegos Olímpicos porque hace algunos días el chino jugador de bádminton, Liu Yuchen, también le propuso matrimonio a su pareja luego que ésta consiguiera la medalla de oro en dobles de bádminton.

Mira el video aquí:

French athlete Alice Finot broke the European steeplechase record, finishing fourth in the final and proposed after. 🥹 #ParisOlympics pic.twitter.com/BreMAAsq2A — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 7, 2024

