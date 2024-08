Esta moneda de 2010 puede darte hasta $2,250 si la encuentras

La numismática no solo valora la antigüedad e historia de las monedas y billetes, también hay piezas que no tienen muchos años por las que podrías recibir una buena cantidad de dinero.

Tal es el caso de la moneda de 25 centavos de Yellowstone de 2010, que tiene un valor de $2,500 dólares en el mercado de subastas actualmente.

Como parte del programa “America the Beautiful Quarters”, la Casa de la Moneda de Estados Unidos, acuñó 56 modelos entre el 2010 hasta 2021, con el lanzamiento de 5 monedas por año con el objetivo de celebrar los parques nacionales y sitios representativos para cada estado y territorio de Estados Unidos.

De toda esta producción, los 25 centavos del Parque Nacional de Yellowstone es el segundo ejemplar ofrecido por la Casa de la Moneda de Estados Unidos como parte del programa “America the Beautiful Quarters”, y fue lanzada el 1 de junio de 2010.

Según el sitio G Mix, el ejemplar de 25 centavos Yellowstone de 2010, puede valer hasta $2,250 dólares, pero debe tener la marca de ceca “D”, que indicaría que fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver, donde se crearon 34,800,000 ejemplares.

G Mix señala que el dinero que los poseedores podrían conseguir por una moneda de 25 centavos Yellowstone de 2010-D, depende de su calificación:

· Moneda de 25 centavos Yellowstone de 2010-D, clasificación (MS-63): hasta $3 dólares.

· Clasificación MS-64: hasta $4

· Clasificación MS-65: hasta $8

· Clasificación MS-66: hasta $42

· Clasificación MS-67: hasta $950

· Clasificación MS-68: hasta $2,250

La moneda de 25 centavos Yellowstone de 2010 fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver y Filadelfia, y está compuesta de 75% cobre y 25% de níquel.

En el anverso muestra el retrato de George Washington en la parte central, mirando hacia el lado izquierdo de la moneda, con la leyenda: “United States of America – Liberty – In God We Trust – Quarter Dollar”

En el reverso está grabado el antiguo géiser Faithful al fondo con un bisonte de pie sobre un montículo. Encima del diseño, en un arco, se encuentra la palabra Yellowstone. En la parte inferior, se encuentran las inscripciones Wyoming, 2010 y E PLURIBUS UNUM.

Sigue leyendo:

· Moneda de EE.UU. valuada en $600,000: cómo reconocerla y encontrarla

· $20,000 al feliz propietario de este billete de $2 dólares

· Estos son los lugares más comunes para encontrar monedas que pueden hacerte millonario