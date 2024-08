Editorial: Covid prolongado, una crisis de salud que está vigente

Aunque atrás quedó aquella época de incertidumbre donde a diario los titulares de los medios eran acaparados por la muerte y desolación que trajo la pandemia de coronavirus, eso no significa que estemos a salvo por completo. Se calcula que actualmente 22 millones de adultos y 1 millón de niños en los Estados Unidos están afectados por la crisis del Covid-19 prolongado.

Es más, entre 2 y 4 millones de estadounidenses están sin trabajo debido a las secuelas que ha dejado en su salud el coronavirus. Precisamente estos datos son parte de la justificación de una iniciativa federal presentada en el Comité de Salud del Senado que busca una millonaria inversión para estudiar a cabalidad el alcance de la pandemia.

Según el grupo de legisladores demócratas, entre los que se encuentran Bernie Sanders (D.Vt), Tammy Duckworth (D-Ill.), Tim Kaine (D-Va.), Ed Markey (D-Mass.), Tina Smith (D-Minn.)-, la Ley de ‘Investigación Moonshot sobre el Covid Prolongado’ establecería un nuevo programa de análisis dentro de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para comprender mejor, prevenir, diagnosticar, gestionar y tratar el coronavirus duradero y otras enfermedades relacionadas.

La meta es que se destinen mil millones de dólares anuales durante los próximos 10 años. Sin duda, esperamos que se aprueben estos fondos. No podemos esperar de brazos cruzados mientras millones de personas en el país aún están siendo perseguidos por un virus que trastoca sus vidas hasta el punto de no poder regresar a sus empleos y con el temor de no poder costear los altos tratamientos médicos.

El proyecto de ley exigiría que cualquier nuevo tratamiento desarrollado por los NIH tenga un precio razonable para que todos los pacientes puedan recibirlo.

Además, financiaría clínicas multidisciplinarias de Covid prolongado que proporcionen atención integral y coordinada, especialmente en comunidades desatendidas y desproporcionadamente afectadas.

Si recibe luz verde, también se destinarán fondos para la recopilación de información y la educación en salud pública.

Esta es una legislación que necesita apoyo bipartidista. Estamos a tiempo para tomar las medidas pertinentes ante una crisis de salud real y vigente.

Una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia es que no podemos solo reaccionar al golpe sino que debemos prevenir situaciones similares en el futuro.

Conminamos al Congreso a que actúe pronto. Este es el tipo de iniciativas que no pueden depender del vaivén de la campaña electoral. Los que están enfermos necesitan un alivio para volver a ser productivos laboralmente y retomar sus vidas.