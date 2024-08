“Estas medallas son muy especiales”: atletas ucranianos lanzan emotivo mensaje

En lo que va de Juegos Olímpicos de París 2024 la delegación de Ucrania ha conseguido 11 medallas en la justa para ocupar el puesto número 18 en el medallero. Tres de oro, cuatro de plata y cuatro de oro ha sido el registro de los europeos hasta el momento.

Esgrima, atletismo, tiro y boxeo son algunas de las disciplinas en las que Ucrania ha subido sus atletas al podio. A pesar de ser un momento alegre para los deportistas, muchos lo han tomado de una manera agridulce.

Y es que no hay que olvidar que Ucrania sigue envuelta en un conflicto armado con Rusia el cual inició hace más de dos años. Y los atletas ucranianos se han encargado de recordarlo en cada medalla que se han colgado en estos Juegos Olímpicos.

“El mundo se ha olvidado de nosotros, todavía hay guerra. Esta medalla de oro va para todos los soldados que han perdido su vida y siguen luchando para defendernos en casa”, comentó Olga Kharlan para el diario Marca luego de ganar el oro en esgrima en la modalidad sable por equipos.

Delegación de esgrima de Ucrania. Crédito: AP

“Los Juegos de París han sido muy difíciles para los atletas ucranianos. Cada atleta tiene su propia historia, cada atleta ha sufrido a su manera. Algunos atletas han perdido a alguien, otros están luchando en el frente, otros han muerto en la guerra y no pueden estar aquí”.

Es una carga para el corazón y el alma, pero estamos aquí por Ucrania y estamos muy orgullosos de representar a nuestro país. Estas medallas son muy especiales“, continúo la esgrimista quien también se llevó el bronce en la prueba individual.

Kharlan también habló sobre los 15 atletas rusos que le permitieron participar en estos Juegos Olímpicos bajo la bandera de “neutrales”. Para la ucraniana esto es totalmente injusto y le genera mucha molestia.

“Por supuesto que me molesta. No creo que los del país agresor deban estar aquí. Mucha gente de ese país (Rusia) no ha venido y en esgrima, afortunadamente, no hay ninguno compitiendo y eso es una gran victoria para nosotros”, completó la esgrimista.

