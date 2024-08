El tenis gana terreno en medio de la diversidad

El tenis se consolida como uno de los deportes recreativos de mayor crecimiento en la ciudad de Nueva York con lo cual también se convierte en el más inclusivo dada la diversidad de los neoyorquinos. Nada más es cuestión de dar una mirada en estos días de verano por Prospect Park en Brooklyn; el Crotona Park, en El Bronx; el Inwood Hill Park y el Central Park, en Manhattan; el Kissena Park, Astoria Park y Flushing Meadows Corona Park, en Queens y el

Fairview Park, en Staten Island, para constatar cómo el tenis está acaparando la atención entre las comunidades, particularmente de minorías.

El doctor Brian Hainline, presidente de la junta directiva de la Asociación de Tenis de Estados Unidos —USTA por sus siglas en inglés— asegura que precisamente el crisol de culturas que prosperan en la ciudad de Nueva York, es el activo más preciado a la par con la accesibilidad a los parques públicos.

“Cada vez más, los residentes de la ciudad comprenden que el tenis es accesible, conlleva una actividad física fenomenal e implica una gran actividad social que contribuye en mejorar la calidad de vida”, dice el doctor Hainline.

Explicó que la USTA se ha comprometido a trabajar codo a codo con la ciudad de Nueva York para garantizar que los grandes parques públicos cuenten con una infraestructura de tenis que satisfaga las demandas y necesidades de sus residentes.

Ambiciosa estrategia de crecimiento



Lucy Herrera, durante una práctica en Fort Greene, Brooklyn. /USTA

La iniciativa, describe Hainline, es parte de una estrategia de crecimiento ambiciosa de varias fases destinada a convertir a Estados Unidos en la nación número uno del mundo en tenis para el año 2035, con 35 millones de jugadores en total, o el diez por ciento de la población del país.

“Los parques son una parte necesaria entre los bienes públicos en los Estados Unidos. Ahora sabemos que el tenis es el deporte más saludable del planeta”, agrega.

El doctor Hainline destaca que la USTA tiene la responsabilidad ética de apoyar el juego del tenis para que sea accesible para personas de todas las edades y capacidades.

“En esencia, el aumento del juego de tenis en los parques públicos, es una parte fundamental para inspirar a personas y comunidades más saludables en todas partes”, insistió.

El plan de la USTA incluye el lanzamiento de una serie de programas de juego competitivos e informales que satisfagan las necesidades de cada edad e interés, desde jóvenes hasta mayores, desde ejercicios cardiovasculares hasta competitivos y más.

El objetivo es conseguir más entrenadores en parques, instalaciones públicas y escuelas; brindar apoyo adicional a los voluntarios en los roles que elijan desempeñar en sus comunidades; y crear oportunidades profesionales más viables para quienes eligen hacer del coaching su profesión.

Promover las áreas desatendidas



En el ámbito más amplio, la USTA planea profundizar su asociación con gobiernos locales, parques e instalaciones recreativas, juntas escolares y clubes locales para construir, renovar y proteger instalaciones de tenis, al mismo tiempo que busca maximizar la infraestructura existente a través de mejoras que extenderán las horas de tiempo para jugar tenis.

El objetivo de la entidad es garantizar que haya 350.000 canchas —incluidos espacios de juego tradicionales y no tradicionales— una por cada 100 jugadores, disponibles para ayudar a catalizar el juego en las comunidades locales, con especial atención en las áreas desatendidas.

En la ciudad hay nada menos que 502 canchas públicas de tenis repartidas a través de los cinco condados que son administradas por el Departamento de Parques y Recreación que en conjunto con la City Parks Foundation impulsan programas gratuitos en todos los niveles durante el año.

El otro factor decisivo en el crecimiento del tenis es que la ciudad es sede del US Open, uno de los cuatro torneos del circuito Grand Slam que organiza la Federación Internacional de Tenis, que se disputa precisamente a finales de este mes y la primera semana de septiembre.

El tenis es el deporte más saludable



Vicente Muñoz no descuida su entrenamiento. /USTA

Según múltiples fuentes y estudios, se ha demostrado que el tenis tiene un impacto positivo significativo en la salud de quienes lo practican regularmente.

Los tenistas viven una media de 9.7 años más que las personas sedentarias.

Los 9.7 años adicionales para los jugadores de tenis ocuparon el puesto más alto entre todos los deportes incluidos en el estudio, superando al fútbol por 5 años, al ciclismo por 6 años, a la natación por 6.3 años y al jogging por 6.5 años.

La participación en deportes de raqueta como el tenis reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas en un 47 por ciento y la muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares en un 56 por ciento.

Los análisis muestran que la competencia recreativa constante y regular proporcionada por ligas deportivas como el tenis presenta importantes beneficios para la salud social y emocional. El sentido de comunidad creado al participar en las ligas mejoró significativamente la sensación de felicidad de los jugadores y minimizó los síntomas depresivos.

Los jugadores de tenis generalmente exhiben una mayor autoestima y optimismo en comparación con otros atletas y no atletas. Además, los jugadores de tenis generalmente manifiestan tasas más bajas de ansiedad, ira y depresión en comparación con sus pares atletas y no atletas.



Celebrando el poder del tenis



En concordancia con el auge del tenis a nivel nacional, este año el tema para el US Open 2024 es: ‘Celebrando el poder del tenis’, una vibrante composición de arte visual creada por la artista Chelsey Farris.

La talentosa diseñadora gráfica de St. Louis, Missouri, creó una colección de 16 pelotas de tenis, cada una de las cuales llama la atención sobre un elemento impactante del tenis, entre los que se destacan: “Salud y bienestar”, “Ciudad de Nueva York”, “Diversidad e inclusión” y “Tradición”. Cada uno de los 16 diseños de pelotas de tenis, se utilizará en todas las variaciones de la obra de arte y en las instalaciones del US Open:

“Crear la obra de arte temática para el US Open es el tipo de proyecto que alimenta mi amor por el diseño, no solo por su escala, sino por su importancia para una base de fanáticos apasionados y diversos. ¡Ha sido un desafío emocionante y un privilegio!” dijo Farris.



El dato:

23,6 millones de personas juegan tenis a nivel recreacional en Estados Unidos, lo que representa alrededor del 7,7% de la población.

33% es el crecimiento del tenis en los Estados Unidos durante los últimos cuatro años

105% es el crecimiento del tenis entre los hispanos

63% es el crecimiento del tenis entre los afroestadounidenses